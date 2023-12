Il ponte di Tiberio e Borgo San Giuliano tra storia e memoria

Lasciata la palata del porto, si segue il fiume Marecchia che come un filo sottile conduce al Ponte di Tiberio (fu però Augusto a imporne l’erezione per decreto imperiale), un po’ lo spartiacque tra il mare e la città antica, ma soprattutto un’opera di ingegneria idraulica romana di incontestabile bellezza e robustezza: il riflesso magico delle sue arcate sull’acqua, gli speroni frangiflutti obliqui dei piloni, il bimillenario passaggio di genti e merci su questo incipit della Via Emilia, la nuova piazza d’acqua affacciata sull’invaso contribuiscono a creare quell’atmosfera sospesa tra sogno e realtà che Rimini non vuole smentire mai. Non potrebbe proprio, del resto, perché lo spirito dolce di Federico Fellini fluttua su entrambi i lati del Ponte di Tiberio. Al di là del fiume, infatti, continua ad affascinare e incuriosire quel Borgo San Giuliano in cui i murales ispirati ai film diretti e ai personaggi tratteggiati dal regista e l’architettura in miniatura delle antiche case dei pescatori riportano indietro tempo (si può scegliere di trascorrere qualche giorno nelle abitazioni di Soggiorni Diffusi che hanno recuperato alcune delle casette del borgo).

