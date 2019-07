Torna il «pool» Mani Pulite alla camera ardente di Borrelli. Colombo: corruzione non è finita di Raffaella Calandra

Giustizia in lutto, morto Francesco Saverio Borrelli

Torna chi faceva parte del pool Mani Pulite e chi, allora, scendeva in piazza per loro. Torna ad indossare la toga per qualche minuto Antonio Di Pietro, come Gherardo Colombo. E intorno al picchetto d’onore intorno al feretro di Francesco Saverio Borrelli, storico capo della Procura di Milano negli anni di Tangentopoli, morto sabato 20 luglio, si ritrovano insieme ai colleghi di allora, Francesco Greco, Piercamillo Davigo, Paolo Ielo e molti altri.

Per tutta la mattina, in tanti arrivano alla camera ardente al Palazzo di Giustizia di Milano, per portare un tributo, tra memorie di quella stagione e riflessioni sull'attualità.

Il pool - «Una stagione in cui il sostegno dell’opinione pubblica durò però solo finché si arrestavano i big», avverte Colombo, che ricorda come Tangentopoli «non ha cambiato niente dell’Italia, la corruzione è rimasta anche se in forme diverse». Non nasconde le lacrime Di Pietro, che si inginocchia davanti alla bara; confessa il suo dolore Paolo Ielo, resta a bocca serrata Davigo.

Antonio Di Pietro inginocchiato davanti alla salma di Francesco Saverio Borrelli. ANSA

Bonafede - In quegli anni '90, quando sotto i colpi di Mani Pulite crollò la Prima Repubblica, Borrelli – a detta del Guardasigilli, Alfonso Bonafede - è stato «esempio determinante per la lotta alla corruzione, in difesa della democrazia». Un esempio, per il ministro della Giustizia, importante soprattutto per le nuove generazioni. Ora che l’intera categoria è scossa da profondi scandali e la fiducia è crollata ai minimi.

Csm - «Ma la magistratura resta un cardine del sistema democratico, ci sono riforme in corso, qualcosa – ammette il vicepresidente del Csm, David Ermini - va cambiato nel modo di approcciarsi al lavoro anche al consiglio». Ai cittadini, però, manda messaggi di rassicurazione. Cittadini, come due anziani che entrano alla camera ardente con il tricolore dell'Anpi in torno al collo, perché «negli anni '90 eravamo orgogliosi di Borrelli e del suo pool e venivamo in bicicletta da fuori Milano, per scandirlo in piazza», commentano ora. Una signora urla “grazie”, mentre la salma esce dal Palazzo, accompagnata da un lungo applauso di magistrati e avvocati, schierati con la toga addosso e gli occhi lucidi lungo tutto lo scalone del Palazzo del Piacentini.