Il Portale Sardegna quest’anno punta al turismo locale Una offerta ad hoc per i residenti che trascorrono sull’Isola le vacanze estive di Enrico Netti

È una piccola grande rivoluzione per una regione tradizionalmente votata a un turismo ricco, con clienti che provengono da altri continenti. Quest’anno il «Portale Sardegna», specializzato nell’incoming verso l’Isola, adotta un progetto che privilegia i viaggiatori locali e da il via alla campagna «Quest’anno Sardegna», una proposta pensata per i viaggiatori locali che decideranno di visitare l’isola. La scelta è stata presa dopo uno studio di mercato da cui è emerso che i tre quarti dei residenti trascorrono abitualmente le vacanze estive sull’Isola e la maggioranza soggiorna in un comune diverso da quello di residenza. Tra chi invece negli anni passati non trascorreva le proprie vacanze in Sardegna ora lo farà per supportare l’economia e il turismo del proprio territorio. Così il gruppo Portale Sardegna ha deciso di creare un’offerta ad hoc per i residenti in Sardegna, permettendo loro di vivere con più facilità e intensità le bellezze della propria Isola.

I viaggiatori che acquisteranno i propri viaggi sul portale riceveranno lo speciale «Sardinian passport», un libretto di viaggio che contiene lo spazio per 8 timbri diversi di viaggio, uno per ogni zona della Sardegna. I viaggiatori potranno timbrare il proprio Sardinian passport in ogni Portale Sardegna Point della zona visitata, e, una volta raccolti gli 8 timbri, potranno ricevere il titolo di Ambasciatori di Sardegna. Gli Ambasciatori saranno premiati con un week end di vacanza in omaggio e avranno l'onore di entrare a far parte di una speciale community, all'interno della quale potranno ricevere offerte e vantaggi in anteprima. Per ogni nuovo Ambasciatore, Portale Sardegna si impegna a fare una donazione a un progetto ad alto impatto sociale e culturale per la Sardegna. Beneficiario delle donazioni sarà Nurnet, un'associazione senza scopo di lucro che da anni lavora con passione per valorizzare l'immenso patrimonio archeologico di età nuragica della Sardegna.