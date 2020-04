Il portiere condominiale fa i conti col Covid-19: contratto, orari e mansioni Non solo vigilanza, responsabilità è più ampia, dalla raccolta della corrispondenza alla gestione degli impianti. Cosa fare in caso di contagio di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

7' di lettura

Il portiere di condominio ai tempi del coronavirus: vigilare sullo stabile, mantenerlo pulito e ritirare pacchi e corrispondenza: sono alcune delle mansioni svolte dal lavoratore che è alle dipendenze del condominio stesso e che in questo periodo di allarme da Covid-19, dev'essere invitato dall'amministratore ad applicare le disposizioni decretate dal Governo, per svolgere le mansioni in sicurezza. A meno che non anticipi le ferie, il portiere può continuare a lavorare normalmente (con le dovute precauzioni sanitarie). Ma se accusa i sintomi del coronavirus, deve subito contattare i numeri di emergenza e ritirarsi in isolamento volontario, avvisando l'amministratore. Proviamo a descrivere, punto per punto, il lavoro di portierato.



Contratto di lavoro

La firma del contratto è un atto di ordinaria amministrazione. Il condominio che assume il portiere, tramite l'amministratore, diviene a tutti gli effetti un datore di lavoro, ed è quindi tenuto a rispettare le disposizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 2087 del Codice Civile e Dlgs 81/2008). Le parti siglano un contratto riconosciuto dalle associazioni di categoria, periodicamente rinnovato e aggiornato, inquadrato negli accordi collettivi, dove – oltre alla data di assunzione – bisogna specificare: durata del periodo di prova, esatta qualifica del lavoratore, mansioni affidate, retribuzione, orario di lavoro (settimanale e giornaliero), orario di apertura e chiusura del portone, fascia oraria di reperibilità e, se presente, l'indicazione e la descrizione dell'alloggio di servizio. Il contratto può prevedere anche l'assegnazione gratuita di un immobile condominiale, che nella maggior parte dei casi è collocato al piano terra o al piano rialzato dell'edificio e che può divenire residenza del portiere e del suo nucleo familiare.

In caso di Coronavirus va avvisato subito l'amministratore

Con la circolare 28/1997 il ministero del Lavoro ha precisato che nei condomìni il datore di lavoro è individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro tempore. Spetta a quest'ultimo fornire ai dipendenti del condominio dispositivi di protezione individuali (Dpi) e redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), obbligatorio se nel condominio è presente almeno un lavoratore. L'amministratore deve adottare tutte le misure affinché materiali, apparecchiature e impianti messi a disposizione del portiere e degli altri lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare chi li utilizza. Per l'emergenza Coronavirus, l'amministratore deve invitare il portiere ad applicare le disposizioni contenute nei Dpcm per svolgere la propria mansione in sicurezza. Non potendo lavorare da casa in smart working - a meno che il datore di lavoro non anticipi le ferie - il portiere può continuare a svolgere il servizio. Qualora dovesse accusare i sintomi influenzali del Covid-19, il dipendente deve contattare i numeri di emergenza e ritirarsi in isolamento volontario, avendo cura di contattare l'amministratore che avviserà i condòmini.

Le responsabilità

Il ruolo del portiere è più delicato di quanto si possa pensare, soprattutto per quanto riguarda la ricezione della corrispondenza. Da contratto, è autorizzato a ritirare la posta ordinaria (compresi i pacchi recapitati da spedizionieri privati), mentre per la posta straordinaria (come una raccomandata, che richiede la firma del ricevente) è necessaria la delega del condomino. Per quest'ultima mansione, che è extracontrattuale, il portiere è legittimato a chiedere un'indennità. Egli è inoltre autorizzato a ricevere un atto giudiziario.

Alloggio o guardiola

L'alloggio di servizio deve essere composto da almeno due ambienti, di cui uno adibito a cucina, oppure da tre ambienti se la famiglia del portiere è formata da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso. Nel caso in cui l'accordo non preveda la concessione dell'alloggio, il portiere dovrà comunque essere fornito di una guardiola e di servizi igienici.