Il porto mitteleuropeo volàno per l’export del legnoarredo 18 Di Fonzo (Cluster Arredo): l'asse Germania-Francia-Inghilterra vale 700 milioni per il distretto Agrusti (Confindustria): integrazione volta a spingere il made in Italy ma anche a renderci più attrattivi investimenti di Barbara Ganz

Le connessioni logistiche in Europa ricoprono un ruolo strategico

Di Fonzo (Cluster Arredo): l'asse Germania-Francia-Inghilterra vale 700 milioni per il distretto Agrusti (Confindustria): integrazione volta a spingere il made in Italy ma anche a renderci più attrattivi investimenti

4' di lettura

L’economia del Friuli VG trova nel porto uno dei suoi punti di forza, ma l’avvicendarsi di interessi - dopo l’ingresso dell’operatore - crea anche qualche dubbio.

Il plauso della Regione

Il primo plauso è arrivato dalla politica: «Valutiamo in modo molto positivo questa nuova collaborazione con la Germania che rafforza i legami del Friuli Venezia Giulia con il Centro Est Europa - ha commentato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga alla cerimonia ufficiale per la conclusione dei lavori della Piattaforma logistica di Trieste, che ha visto l’ingresso nella sua compagine sociale di Hhla, società quotata in borsa ma controllata dalla municipalità di Amburgo, che gestisce tre terminal container su quattro del porto tedesco. «Si tratta - ha aggiunto - di un partner strategico che punta a sviluppare maggiormente la crescita del Porto di Trieste che la Regione ha sempre sostenuto. Ricordiamo i 4 milioni e mezzo di euro concessi per la parte infrastrutturale e i 18 milioni in tre anni per rendere maggiormente competitivo il traffico su ferro. Lo sviluppo della logistica, insieme alla ricerca e innovazione, è uno dei nostri asset strategici». Questo investimento - ha aggiunto - rappresenta «una grande opportunità anche per la Germania che grazie a questa partnership potrà potenziare i collegamenti con il Sud Europa. Trieste è una porta verso la Mitteleuropa grazie ai suoi scambi commerciali e alle sue infrastrutture logistiche. Sono fiducioso pertanto che questa alleanza possa rafforzarsi con nuove collaborazioni con importanti realtà industriali tedesche. Il nostro plauso va ai soggetti privati che hanno creduto con forza nell’investimento sulla piattaforma logistica, superando le difficoltà che hanno dovuto affrontare in questi anni, e a tutte le istituzioni coinvolte che - ha detto il governatore in conclusione - hanno saputo fare sistema per la crescita del territorio».

Il distretto

Le connessioni logistiche in Europa ricoprono un ruolo strategico fondamentale, e per un comparto come quello dell’arredo vocato all’export lo sono ancora di più, sottolinea Franco di Fonzo, presidente Cluster Arredo - Casa. L’export vale per il cluster della regione Friuli Vg il 50% del valore della produzione: su oltre 3,5 miliardi parliamo di 1,7 miliardi di esportazioni con un pieno recupero rispetto alla crisi del 2008 (i dati sono 2019 ante Covid, che ha determinato un calo significativo). «Mercati come il residenziale domestico stanno comunque rispondendo bene, altri restano più statici: per questo è fondamentale attivare tutte le possibili sinergie in modo da essere pronti per la ripartenza che vede l’asse Germania-Francia-Inghilterra come un polo di esportazione del mobile friulano che vale più di 700 milioni di euro. Vi sono diverse opportunità ancora da cogliere e progetti da sviluppare con il Porto di Trieste in relazione a questo importante collegamento con la Germania che, per altro, rappresenta per noi il terzo mercato di export. Come Cluster siamo sempre stati al servizio del comparto e a disposizione dell’autorità portuale per iniziative congiunte a beneficio del nostro export», conclude Di Fonzo.

Fra Cina e Germania

Da Cormons, Gorizia, prende la via dell’export il 90% della produzione di Ilcam, specializzata nella produzione di frontali per l’industria dell’arredamento (come le antine da cucina per tutte le marche): solo una minima parte passa però per il porto di Trieste: «La merce diretta negli Usa parte da Livorno e Genova per ovvi motivi di rotte - spiega Pierluigi Zamò, presidente -. Noi usiamo molto l’intermodalità: nessuno stupore che Trieste attiri un investitore tedesco, ormai dobbiamo ragionare in chiave europea, non certo nazionale. Quello che dispiace è che l’Italia sia arrivata tardi nella gestione di tratte ferroviarie destinate alla movimentazione delle nostre produzioni: siamo di fatto costretti ad affidarci a vettori inglesi o francesi».

L’ingresso dell’operatore tedesco lascia però anche alcuni dubbi: «L'operazione è ancora molto fresca e non è ancora del tutto chiara, mentre l’interesse cinese era molto definito dettagliatamente anche in termini finanziari - osserva Pompeo Tria, Presidente del Gruppo Fintria che controlla Step Impianti di Trieste, impegnata sui fronti dell’impiantistica elettrica e meccanica chiavi in mano in tutti i settori industriali e nel settore civile, negli impianti tecnologici e negli impianti di condizionamento e refrigerazione, con più sedi anche all’estero. «Trieste sta vivendo un momento magico e il suo porto è ai vertici in Italia, con un ruolo di respiro europeo. Strategie e intenzioni sulla futura via della Seta vanno capite bene e, fino a prova contraria, concordate con l’Italia, che non può essere ridotta a una semplice osservatrice delle scelte altrui. Quanto all'avvicendarsi di interessi, va anche detto che parliamo sempre di investitori stranieri, mentre manca un ruolo più netto del nostro sistema Paese».