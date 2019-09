Il porto di Trieste ai cinesi, sbocco per il made in Italy a Est L’accordo con Pechino: punti franchi doganali e collegamenti ferroviari (25mila treni) in cambio di piattaforme logistiche per la vendita dei prodotti italiani nel Paese del Dragone di Raoul de Forcade

La scommessa di Trieste. L'accordo con i cinesi di Cccc per spingere il Made in Italy

Il porto di Trieste punta a sviluppare piattaforme logistico-industriali in Cina per l’import dei prodotti italiani nel Paese del dragone. È su questo punto che si sta concentrando, in modo particolare, l’attenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, nel quadro dell’accordo firmato a marzo con China communications construction company (Cccc), all’interno della più vasta intesa siglata tra lo Stato italiano e il presidente cinese Xi Jinping. Ma la spinta sulla Cina è solo un aspetto della corsa del porto giuliano verso l’internazionalizzazione, che si esplicita soprattutto attraverso l’offerta di punti franchi doganali e lo sviluppo di collegamenti ferroviari, con l’obiettivo di raggiungere, nel tempo, il traguardo di 25mila treni movimentati l’anno (oggi lo scalo è appena sotto gli 11mila).

«Il futuro del porto non è il porto stesso – afferma provocatoriamente Zeno D'Agostino, presidente dell’Adsp di Trieste e Monfalcone - ma quello che riusciamo a sviluppare fuori. I porti sono destinati a essere grandi complessi automatizzati in cui ci sarà poco di umano; noi invece abbiamo bisogno di valore e occupazione. Quindi il nostro vero obiettivo è l’operazione, che stiamo mettendo in piedi, di sviluppo della zone industriali, dei punti franchi e degli interporti».

Per quanto riguarda l’Oriente, è sempre in ballo l’interesse di China merchants port per la Piattaforma logistica di Trieste (Ptl), in fase terminale di realizzazione e che si è recentemente fusa con lo Scalo legnami, arrivando così a una dotazione maggiore di spazi. «Lì – dice D’Agostino – c’è una trattativa in corso da molto tempo coi cinesi. Al momento però non è stato ufficializzato nulla. Credo che i cinesi vogliano vedere, al pari di altri che sarebbero interessati a investire, il terminal finito e una regolarizzazione della situazione concessoria. Oggi ci sono due concessioni, una per Plt e una per lo Scalo legnami. Ma penso che a breve il concessionario (gruppo Parisi, Icop e Interporto Bologna, ndr) presenterà un piano di investimenti unitario».

Sul fronte del già attivo accordo con Cccc, invece, spiega il presidente dell’Adsp, «due mesi fa sono stato in Cina. E, al contrario di quanto si aspettano un po’ tutti, quel che sta correndo, che sta andando abbastanza bene, è la nostra idea di sviluppo di piattaforme logistiche in Cina. L’accordo con i cinesi, come abbiamo sempre detto, è un accordo di reciprocità totale. La nostra idea è di sviluppare, come porto di Trieste, piattaforme logistico-industriali per l’import di prodotti italiani in Cina. Se i cinesi dicono di voler fare una cosa, vogliono fare proprio quella. E quando sono venuti qui hanno detto che intendono aumentare le esportazioni italiane in Cina».

I punti dell’accordo firmato con Cccc a marzo erano tre: il primo riguarda il progetto Trihub, inserito nella China connectivity platform, che comprende investimenti sul sistema delle infrastrutture ferroviarie a Trieste, Villa Opicina, Monfalcone e Cervignano; il secondo attiene alla costruzione in Slovacchia, da parte di Cccc, di un mega impianto logistico-ferroviario al quale vuole partecipare anche l’Adsp triestina; terzo punto, dice D’agostino, «è proprio aiutare l’esportazione dei prodotti italiani in Cina, costruendo una logistica internazionale tra Cina e Italia, con un ruolo importante del porto di Trieste, e che prevede sviluppi importanti in Cina. Al momento si sta sviluppando maggiormente quanto abbiamo scritto nell’accordo con Cccc, con una velocità del terzo punto che non è paragonabile a quella degli altri, che non l’arrivo dei cinesi sulle banchine di Trieste».