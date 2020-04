Il posto in cui stavi seduto di Francesco Zani

Appena sveglio ti mettevi nell'angolo di destra, davanti al bar, esattamente all'altezza della cabina in cui il babbo teneva gli ombrelloni e i lettini che non usava. La mamma a mezzogiorno in punto ti preparava il pranzo e tu mangiavi dietro con lei, in cucina. Tutto il resto era solo attesa. Da dove stavi, potevi vedere perfettamente la bandiera che issava il bagnino di salvataggio.

Se il vento non c'era o spirava verso la riva allora rimanevi in attesa, stretto nella felicità che ti era stata concessa. Dovevo piegare le gambe e stare attento a non sforzare troppo la schiena, ti prendevo in braccio e ti mettevo in acqua quando c'era bassa marea. La tua bocca si deformava e solo io sapevo che quell'espressione, ancora più tirata del solito, non era una smorfia di dolore ma un sorriso. I clienti del Bagno Nives si erano abituati a noi due dentro l'acqua. Era il momento della giornata in cui stavi con qualcuno, non solo vicino a qualcuno. Dovevo stare attento ad asciugarti perché il babbo si arrabbiava se tornavamo con la sedia a rotelle bagnata.

Se il vento, il garbino, spirava forte verso fuori, allora non potevi fare il bagno, proprio come tutti gli altri della spiaggia. Quella delusione era la tua unica occasione di essere normale.

Sapevi benissimo che sarebbe andato avanti tre giorni di fila prima di cambiare e così neanche iniziavi a fare i soliti versi per attirare l'attenzione. Il garbino finiva, come finiscono le canzoni e i film, tu invece avevi smesso come smettono tutte le cose che provocano dolore. Se non fa male non è vita, aveva detto dall'altare il babbo di Carlo che quella sera guidava e dopo tre giorni di coma se n'era andato. Ero l'unico di noi al funerale, la mamma e il babbo erano rimasti in ospedale. Non credevano ci avrebbero passato un anno intero, provando senza successo a farti ingoiare una riabilitazione per te inaccettabile. Il tuo corpo non aveva più una goccia di forza e di nervo attivo, ma eri rimasto un gran testone.

Da quando eri tornato a casa la mamma ti imboccava dalla colazione alla cena, con pezzetti piccoli per il timore che soffocassi, e mangiava insieme a te. Tagliava il petto di pollo e intanto raccontava ogni dettaglio della sua giornata. Un boccone a te e uno a lei, con la stessa forchetta, e poi un po' d'acqua a te e un po d'acqua a lei, con lo stesso bicchiere. La domenica ti faceva bere la Coca Cola, ma lei quella no perché non le piaceva e poi mangiavate entrambi la panna cotta ai frutti di bosco che ti faceva andare gli occhi all'insù per quanto era buona.

Il babbo ti lavava una volta ogni due giorni. Ti spogliava mentre eri sul letto e poi ti portava in bagno dove aveva messo sotto la doccia una sedia di plastica gialla. Usava una spugna morbidissima e la comprava nuova una volta a settimana ripetendoti sempre che costava ventiduemila lire e che quindi non ti dovevi lamentare perché in casa tua ti trattavano bene. Il babbo non ti raccontava nulla perché credeva che star lì a dirti quello che faceva e non faceva ti facesse soffrire.