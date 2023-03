«Il potere appare solido quando lo hai tra le mani Ma non è mai così»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le società del nostro gruppo sono molto liquide. Per questa ragione non abbiamo paura del rialzo dei tassi. In passato, ho sperimentato la debolezza congenita delle attività imprenditoriali con una leva di debito eccessiva. Credo che la finanza di impresa sia fondamentale nella gestione della quotidianità e nella elaborazione delle strategie. Mi chiedo quale senso possa avere la scelta della Fed e della Bce di continuare ad aumentare il costo del denaro. Esiste una naturale tendenza dell’inflazione a scemare. Le élite dei banchieri centrali, che in Occidente hanno più potere dei ceti politici, non pronunciano mai la parola disoccupazione. Con politiche monetarie così restrittive, questo è il rischio: attivare meccanismi deflattivi durissimi attraverso il taglio dei salari e l’incremento della disoccupazione».

Manfredi Lefebvre D’Ovidio – classe 1953 – è un imprenditore che opera nei viaggi e nelle crociere di segmento elevato. Un settore che – nella dimensione cosmopolita del capitalismo globale – ha una radice italiana consistente, che nel suo caso è impiantata nel bulbo ricco e compatto del Principato di Monaco della famiglia Grimaldi: «Conosco bene Alberto II, principe di Monaco. Il principe mi ha assegnato la possibilità di comprare immobili a titolo personale e poi di rivenderli, con la concessione della qualifica di “commerciante immobiliare”. È una cosa in apparenza piccola, ma rara e significativa», dice Manfredi.

Siamo a Le Grill, il ristorante stellato dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo guidato da Dominique Lory, allievo di Alain Ducasse. L’affaccio sul principato, sulla Costa Azzurra e sulla riviera ligure è bellissimo. La vicenda della sua famiglia è un pezzo della storia del nostro Paese. I Lefebvre erano cattolici fuggiti dalla Rochelle ugonotta, trasferitisi a Grenoble e poi arrivati in Italia con Napoleone. A Napoli aprirono una banca, crearono una cartiera, fondarono una stamperia, installarono le prime illuminazioni a gas. «Noi siamo quelli che gli americani chiamano old industrial money». Nel Secondo dopoguerra la sua famiglia è una delle più influenti di Roma: università e affari, partiti e, a latere, il Vaticano. Manfredi sa che cosa sono la politica e l’economia, i successi e i fallimenti, la tecnica finanziaria inflessibile e il potere solo in apparenza solido, le amicizie e il denaro, Roma e Londra, il Principato di Monaco e Riad, l’Italia e il mondo.

Prima di portarci il menù, il cameriere chiede se vogliamo la carta dei vini: «Io preferirei di no. Bevo un bicchiere di Porto al mese e una birra ogni sei. La convivialità per me è stare con le persone, mangiare con loro, parlare con loro». Manfredi più invecchia e più assomiglia nei tratti del volto a suo padre Antonio Lefebvre D’Ovidio, uno degli uomini più determinanti nell’Italia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta: «Mio padre è stato fra i principali elaboratori del diritto marittimo. Ha collaborato con Antonio Scialoja già negli anni Trenta alla Rivista del Diritto della Navigazione e, fra il 1939 e il 1942, ha fatto parte della Commissione di riforma dei codici. Fino alla Seconda guerra mondiale è stato un alto ufficiale di carriera nelle capitanerie di porto. Quindi ha insegnato nelle università di Napoli, Genova e Roma e ha aperto lo studio nelle stesse tre città. Operava come avvocato d’affari e come consulente dei gruppi industriali pubblici e delle famiglie del capitalismo del Nord». Manfredi ha anche una vaga somiglianza con Angelo Rizzoli, un volto tondo e una espressione quasi infantile. Per la corporalità statuaria, ricorda Fabrizio Palenzona: «Fabrizio è un mio grande amico. Lui è un cattolico democristiano. Io sono un laico liberale. Ci presentò tanti anni fa il costruttore Marcellino Gavio. Ho un legame fraterno con lui. Tutti gli anni va in vacanza a Rapallo. E io, da Montecarlo, lo raggiungo».

Il family office gestito da Manfredi è socio di Royal Carribbean: nel 2018 le ha venduto, per un miliardo di dollari, i due terzi della società di famiglia Silversea Cruises, convertendo nel 2020 il rimanente terzo in azioni. Il family office ha un valore indicato da Forbes – probabilmente sottostimato – in 1,3 miliardi di dollari. La sua famiglia è azionista di controllo di Abercrombie & Kent, una società che organizza viaggi in tutto il mondo per una clientela facoltosa. Adesso ha acquisito marchio, navi e personale della Crystal Cruises, una compagnia di crociere di segmento elevato appartenuta al gruppo Genting Hong Kong e fallita negli anni del Covid. Con la riattivazione della Crystal Cruises, il fatturato consolidato del gruppo Abercrombie & Kent e Crystal dovrebbe superare l’anno prossimo il miliardo di euro. Racconta Manfredi: «Rientrare nel settore delle crociere, a cinque anni dalla cessione della Silversea, è per me una cucitura fra la strategia del mio gruppo imprenditoriale e la mia storia personale. Non solo perché trent’anni fa abbiamo basato, qui a Montecarlo, la Silversea. Ma ancora prima, perché nell’educazione agli affari, quando da ragazzo studiavo legge alla Sapienza di Roma, mio padre voleva che io lavorassi per tre mesi all’anno. Un anno stetti a Milano con Giorgio Corsi, l’amministratore delegato per le attività finanziarie della Montedison. Un anno a Londra alla banca d’affari White Weld. Un anno a Città del Messico nel gruppo siderurgico Tamsa. E, appunto, qui a Montecarlo, un anno alla Sitmar, una compagnia di crociere che poi mio padre comprò, e un altro anno nella compagnia di shipping Vlasov».