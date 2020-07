«Il potere della gratitudine» Dal programma “Obiettivo salute” di Radio 24 condotto da Nicoletta Carbone e dalle piccole storie di gratitudine e storie di vita quotidiana degli ascoltatori lo scrittore Andrea Vitali ha tratto ispirazione per creare 15 racconti portando così mano nella mano il lettore nel sentimento della gratitudine che fa bene e che ci fa stare bene. di Andrea Vitali e Nicoletta Carbone (EDIZIONI IL SOLE 24 ORE)

«Il potere della gratitudine» è un libro che nasce dal programma “Obiettivo salute” di Radio 24 condotto da Nicoletta Carbone, che sette giorni su sette entra nelle case degli ascoltatori come “la vostra salutare ossessione quotidiana”. Durante il programma Nicoletta Carbone lancia la proposta di raccogliere piccole storie di gratitudine, come un integratore per fare le cose bene e ripartire con un sorriso.

La risposta degli amici ascoltatori non si fa attendere, con storie di vita quotidiana da cui lo scrittore Andrea Vitali ha tratto ispirazione per creare 15 racconti che caratterizzano la seconda parte del volume, portando così mano nella mano il lettore nel sentimento della gratitudine che fa bene e che ci fa stare bene.

Perché la gratitudine fa nascere gratitudine. La gratitudine ci permette di cambiare prospettiva, di stupirci delle piccole cose che tendiamo a dare per scontate, di farci lavorare meglio e alimenta la felicità. È questo il concetto di fondo espresso nella prima parte del libro, che ospita i preziosi contributi del professor Piero Barbanti dal punto di vista delle neuroscienze, e della professoressa Guendalina Graffigna per quanto riguarda l'aspetto psicologico della gratitudine.

«Vivere all'insegna della gratitudine – spiega infatti Barbanti nel suo saggio - è particolarmente vantaggioso per il nostro cervello: così facendo, impiega meno energie per “bonificare” l'ambiente circostante, strategia a cui invece ricorre il soggetto rancoroso, sempre alle prese con la necessità di scrutare, analizzare e memorizzare ogni dettaglio ambientale per organizzare il proprio piano di attacco e di rivincita.»

«Ci sentiamo oppressi: dal dolore, dall'incertezza e dal senso di vulnerabilità per via di un virus sconosciuto, invisibile ed estremamente pericoloso. – ci spiega la Professoressa Graffigna a proposito di questi mesi così pesanti che stiamo passando. “[…] Cambiare comportamenti e atteggiamenti verso noi stessi e gli altri per il bene di una salute collettiva richiede grande coraggio e generosità. […] Essere grati “nonostante tutto”, dunque, diventa in questi giorni di difficile ripartenza un orientamento etico all'azione responsabile verso la salute propria e collettiva.»

Andrea Vitali. È nato a Bellano il 5 febbraio del 1956. Oltre a essere un rinomato scrittore, esercita la professione di medico di base nel suo paese natale, in cui vive con moglie e figlio. Il suo esordio letterario è avvenuto nel 1990, con Il procuratore ispirato da vicende narrategli da suo padre. Ha scritto numerosi romanzi che hanno vinto i maggiori premi italiani. È stato inoltre finalista allo Strega e al Campiello. I suoi libri sono stati tradotti in Francia, Germania, Serbia, Grecia, Romania, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Ungheria, Giappone e Turchia.

Nicoletta Carbone. Giornalista e conduttrice dei programmi sulla salute di Radio 24, ha esperienza di giornalismo divulgativo e scientifico. Ha collaborato a settimanali e mensili con rubriche di alimentazione, benessere e medicina. Ha curato con medici e nutrizionisti la realizzazione di appuntamenti e corsi su temi relativi allo stile alimentare.

Piero Barbanti. Professore di Neurologia presso l'Università San Raffaele di Roma, Direttore dell'Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele Pisana.