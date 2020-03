Il potere delle mappe mentali nella gestione aziendale

Per la nostra mente la chiarezza significa sapere cosa fare; diversamente se si presentano tante opzioni da valutare entra in uno stato di blocco e sceglie l'opzione che richiede meno sforzo, che purtroppo è quasi sempre quella meno strategica.

La mappa mentale ci aiuta ad avere delle procedure chiare e condivise, in modo da potere agire con il pilota automatico insieme a tutti i nostri collaboratori o semplicemente, nella vita quotidiana, chi ci sta intorno e con cui ci interfacciamo. Reagire all'ansia con un piano d'azione ben preciso e trascritto su un foglio, oppure tenere un discorso in pubblico, creare il nuovo organigramma aziendale, memorizzare il più velocemente possibile un libro, sono processi che possono beneficiare moltissimo della capacità di saper creare delle mappe mentali.

Questo libro insegna attraverso le mappe mentali come memorizzare e apprendere in modo facile, veloce e divertente tutto quello che può essere utile a facilitare il lavoro quotidiano, in particolare di un manager in azienda. Un vero e proprio caso di studio che prende in considerazione personalità e importanti aziende, un metodo che chiunque può replicare nella propria azienda per migliorarne i processi e quindi la performance.

Posizionamento, strategia, obiettivi, risorse (e loro ottimizzazione), driver di crescita: questi e molti altri elementi vengono presi in considerazione, valutati, inseriti in una mappa mentale e utilizzati per incrementare la crescita e il successo aziendale. L'esperienza dell'autore e gli esempi analizzati fanno di questo manuale un libro fondamentale per tutti quei manager e quegli imprenditori che vogliano porsi nuovi obiettivi e ottenerli.



