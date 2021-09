Il “potere nascosto” del caviale che rigenera la pelle di notte: ecco Skin Caviar Nighttime Oil di La Prairie

3' di lettura

Per mantenere la pelle sana e giovane il ruolo dell'idratazione notturna è cruciale: dopo il calare del sole, infatti, la cute si rigenera attraverso la sintesi del collagene e il rinnovamento cellulare. Allo stesso tempo, però, la pelle abbandona le sue difese, arrivando durante le ore notturne a toccare il massimo della permeabilità e quindi disidratandosi. Per questo è fondamentale utilizzare, dopo il detergente e il tonico, prodotti arricchiti con ingredienti in grado di potenziare i naturali livelli di idratazione della pelle e rafforzarne la barriera.



Il “potere nascosto” del caviale che rigenera la pelle di notte: La Prairie presenta Skin Nighttime Oil Photogallery10 foto Visualizza

Va in questa direzione l'ultima scoperta degli scienziati La Prairie, che con Caviar Retinol puntano a sfruttare una proprietà finora sconosciuta del caviale svizzero, che agisce di notte, in combinazione con i naturali ritmi circadiani della pelle, per contrastare gli effetti dell'invecchiamento. A partire da questo principio gli esperti La Prairie hanno sviluppato Skin Caviar Nighttime Oil, il nuovo prodotto che da settembre entra a far parte della collezione Skin Caviar. Caratterizzato da una texture oleosa, Skin Caviar Nighttime Oil crea una barriera esterna per minimizzare la perdita d'idratazione e massimizzare l'effetto anti-età durante le ore notturne.

Il principio attivo è una rarissima componente del caviale, il retinolo naturale: si tratta di una molecola nota per la sua efficacia levigante ed estremamente difficile da catturare e conservare, perché se viene sottoposta alla luce cessa di esistere. Dalla combinazione di retinolo e lipidi derivati dal caviale, i ricercatori La Prairie hanno ottenuto Caviar Retinol, attraverso un esclusivo processo di estrazione appositamente progettato, che crea le condizioni ideali per catturare e trattenere sia i lipidi sia il retinolo derivati dal caviale. Combinando i due elementi, La Prairie Caviar Retinol è in grado di sfruttare al meglio il potenziale levigante del caviale, che rilascia completamente la sua efficacia solo durante la notte. Nel corso delle 24 ore i processi della pelle seguono infatti i ritmi circadiani: nelle ore diurne il focus è principalmente la protezione, mentre durante la notte è la rigenerazione.

Skin Caviar Nighttime Oil è in grado di creare un'immediata e temporanea barriera esterna per minimizzare la diminuzione di idratazione, facendo sì che le linee sottili e le rughe risultino sempre più attenuate e che la pelle appaia rassodata e intensamente idratata.

Il nuovo prodotto è contenuto in un vasetto blu cobalto, il colore simbolo della Skin Caviar Collection, che incarna femminilità, audacia e forza. Per custodire ulteriormente la sua formula delicata è stato pensato uno scrigno nero opaco, a simboleggiare il netto contrasto tra il blu cobalto e l'oscurità della notte, in una fusione di forma e funzionalità ben interpretata dalle linee pure e minimal del design ispirato al Bauhaus.

Nel corso della storia numerosi artisti hanno celebrato la profondità e la singolarità del blu cobalto. Per La Prairie l'artista digitale Maotik ha scelto di far vivere questo colore in Sense of Blue, un'installazione interattiva che sarà presentata alla rassegna Art Basel di Basilea, che aprirà al pubblico il 24 e 25 settembre 2021. “L'installazione vuole essere un progressivo viaggio immersivo dal principio della notte, tranquilla e seducente, fino all'oscurità più profonda, dove la creatività e i sensi si sprigionano. Attraverso luci, suoni e interazioni digitali cerco di trasportare lo spettatore all'interno di un universo alternativo, guidato dalla scoperta di quello che offre la notte”, ha spiegato l'artista. Grazie a sensori di movimento, proiezioni video e algoritmi digitali celati dietro una cornice invisibile, allo spettatore viene offerto un coinvolgimento che si sposa perfettamente con l'estetica minimalista e la raffinatezza tecnologica. Nell'arte di Maotik l'innovazione e l'expertise tecnologica sono al servizio della bellezza: un approccio che riflette profondamente la visione di La Prairie, in cui arte e scienza sono legate indissolubilmente. Sense of Blue pone la notte al centro di un rituale di bellezza: è un'opera d'arte multiforme che abbraccia tutti i tempi, passato e futuro, per porre l'attenzione sul presente.



Loading...

Il “potere nascosto” del caviale che rigenera la pelle di notte: La Prairie presenta Skin Nighttime Oil

Per informazioni sull'evento:

https://www.eventbrite.com/e/sense-of-blue-by-maotik-on-september-24th-and-25th-tickets-164823646965