Il potere dei profumi ai tempi del coronavirus L’aromaterapia, può aiutare ad acquisire un benessere psicofisico per allentare la tensione durante l’emergenza di Monica Melotti

3' di lettura

L'olfatto, il più sensuale dei sensi, è quello più trascurato nonostante sia molto importante. Molti aspetti della vita sociale, emotiva, dei nostri ricordi più profondi, sono legati alle nostre percezioni olfattive. E anche in tempo di coronavirus, l'olfatto percependo determinati odori, soprattutto attraverso l'aromaterapia, può aiutare ad acquisire un benessere psicofisico per allentare la tensione.

La conferma viene anche da studi scientifici. Anna D'Errico neuroscienziata alla Goethe Universität di Francoforte, ha scritto un libro «Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso» (Codice Edizioni), un viaggio alla scoperta dei talenti del naso umano, descrivendo qualità poco note e sfatando alcuni miti, come l'idea che l'uomo abbia un olfatto poco sviluppato, mentre se educato può diventare il più sofisticato e aristocratico dei sensi.

È ormai assodato che esista una relazione tra naso e cervello, l'odore di un'essenza può smuovere energie nascoste, riequilibrare stati d'ansia, indurre sensazioni di relax. Sei gocce di lavanda sul cuscino, per esempio, conciliano il sonno; le gocce di geranio e camomilla aggiunte in un bagno caldo rafforzano le difese naturali; le note talcate, unite a fiori come la rosa, il gelsomino, la fresia, danno una sensazione di sicurezza e protezione mentre le famiglie olfattive Orientale e Chypre comunicano sensualità.

Coronavirus, il potere del profumo contro lo stress Photogallery9 foto Visualizza

L’importanza dell’aromaterapia

L'aromaterapia è una pratica che s'inserisce nell'ambito della fitoterapia; utilizza gli oli essenziali per mantenere il benessere psicofisico o curare disturbi psico-fisici. «Un olio essenziale è una miscela di sostanze organiche odorose presente nelle piante - spiega Giancarlo Rossello, naturopata ed estetista a Savona -. Il loro aroma arriva tramite i recettori dell'olfatto all'ipotalamo, elemento dell'encefalo che connette il sistema nervoso con quello endocrino. Questo meccanismo di azione spiega come un olio essenziale, sia efficace in diverse problematiche. Nel corpo umano, un po' come succede in un'orchestra, tutto deve vibrare in modo armonico. Gli OE vanno a riequilibrare le situazioni dove le vibrazioni non sono in sintonia, a causa di ansia, stress, infiammazioni, infezioni.

Basta un gesto semplice, come due/tre gocce su un'ovatta da appoggiare sul cuscino per migliorare il sonno e gli stati d'ansia. Gli OE più indicati sono: lavanda, incenso, cedro. Stati di raffreddamento? Un'ottima soluzione è respirare il vapore arricchito da 5 gocce di eucalipto, pino, alloro.