Il potere delle relazioni e la chimica sociale

Quand'ero bambino ascoltavo mia nonna, persona semplice ma molto saggia, ripetere spesso un suggerimento che riguardava la cerchia dei miei amici: «frequenta chi è meglio di te e fagli le spese». In verità, attingendo alla saggezza popolare, il verbo che utilizzava mia nonna nel dialetto del piccolo paesino in cui viveva non era precisamente «frequentare» ma «mischiare», che sta per unire insieme e creare entità che non rappresentano semplici somme degli elementi che le compongono ma qualcosa di ben più complesso. C'era dunque, nell'idea che la nonna aveva delle relazioni tra persone, un inconsapevole riferimento alla chimica.

Grazie alle relazioni sociali, dagli altri si può apprendere, ottenere conoscenze, idee e informazioni, opinioni e sostegno emotivo. Queste risorse alimentano i nostri progetti di crescita, le nostre decisioni, influenzano la nostra carriera, e addirittura ci aiutano a capire meglio chi siamo. Le relazioni sociali rappresentano dunque una forma di capitale, al pari di quello economico e umano. Si tratta però di un ragionamento che va ben oltre l'intuizione fondata sull'esperienza di tutti i giorni. Infatti, per comprendere appieno la potenza delle reti sociali nelle quali siamo immersi non possiamo immaginarle come un semplice insieme di relazioni, bensì come un sistema complesso dotato di specifiche proprietà.

Chimica Sociale di Marissa King aiuta a capire in profondità come e perché i mille «fili invisibili che collegano le nostre vite» – meravigliosa citazione da Melville – si strutturano in sistemi complessi, influenzano i nostri comportamenti, e generano conseguenze importanti per le nostre vite, come portarci a prendere decisioni, contribuire alla nostra felicità e salute, e influire sui nostri successi e fallimenti. Il libro è costruito su un robusto corpo di conoscenze scientifiche che l'autrice condivide con il lettore grazie a uno stile narrativo autentico, in grado di combinare un'eccellente vocazione divulgativa con la precisione e il rigore della ricerca.

Chimica Sociale esce in un'eccellente traduzione italiana con un tempismo inusuale. Infatti, l'influenza delle relazioni sociali nelle nostre vite appare sempre più rilevante a cause della crescita dell'interconnessione tra le persone, i sistemi, le società, le economie. I processi sociali ed economici nei quali siamo immersi si manifestano in un mondo sempre più «piccolo» in cui gradi di separazione tra le persone, le organizzazioni, e le istituzioni si riducono moltiplicando la velocità e l'ampiezza della diffusione delle idee e delle informazioni su scala globale. La potenza di trasmissione delle reti sociali nel mondo «piccolo» si è manifestata drammaticamente con la pandemia di Covid-19. Il virus si è diffuso attraverso le relazioni al punto che per limitarne la trasmissione le autorità ci hanno chiesto di aumentare il distanziamento sociale. Le tecnologie di connessione hanno permesso di sostituire gli incontri, le riunioni e le conversazioni, e aiutato le persone a preservare il capitale delle relazioni sociali mantenendo un distanziamento solo «fisico».

Come detto, il lavoro di Marissa King è costruito lungo un filo rosso che guida sapientemente il lettore attraverso una copiosa e rigorosa letteratura scientifica. A questo influente filone di ricerca – che interseca molte discipline, dalla fisica alla biologia passando per il management e l'economia – è stata spesso rimproverata l'incapacità di andare oltre un seduttivo, ma superficiale, potere descrittivo. Ma non è così. Tralasciando il potere intellettuale della consapevolezza su perché e come le reti di relazioni influenzino la nostra vita, le scoperte scientifiche in questo campo hanno anche un chiaro valore propositivo. Sappiamo, per esempio, che se non governiamo razionalmente le nostre relazioni finiremo, quasi senza accorgercene, a stringere più relazioni con persone che vivono o lavorano fisicamente più vicine a noi, persone che consideriamo simili a noi per background professionale o inclinazioni personali e i conoscenti dei nostri amici. Inoltre, rafforzeremo legami già esistenti, magari consolidati nel tempo, e rimarremo immersi in reti sociali coese ma chiuse verso l'esterno e resistenti all'ingresso di nuove persone. Tutto questo si accompagnerà a una sensazione sociale confortevole: maggiore fiducia, senso di comunità, di obbligazione e di reciprocità verso gli altri, gratificazione emotiva e supporto psicologico nei periodi di incertezza. Ma molto probabilmente per questi benefici pagheremo un prezzo: avremo minori possibilità di essere innovativi e creativi, rischieremo di riciclare continuamente le medesime informazioni e conoscenze, cristallizzeremo e polarizzeremo le nostre idee e opinioni, vedremo il mondo da una sola prospettiva e ci sentiremo costretti dal sistema di relazioni che ci circonda, come in una gabbia dalla quale è difficile uscire. Allo stesso modo, se costruiremo strategicamente le nostre relazioni in modo che diventino più aperte e capaci di connettere mondi diversi e separati, il nostro capitale sociale ci permetterà di ottenere i benefici di una maggiore innovatività e un numero superiore di opportunità di crescita. Ma anche in questo caso pagheremo il prezzo di una sgradevole sensazione di strumentalità, una reputazione meno solida, un minore supporto emotivo e di fiducia da parte di chi ci sta attorno. Dunque non è vero che le proprietà delle reti sociali complesse che ci circondano siano indipendenti da noi, dalle nostre scelte, dalle nostre azioni. Se avremo consapevolezza delle forze che guidano la formazione, l'evoluzione e gli effetti delle reti che ci circondano e della posizione che in esse occupiamo potremo anche decidere quali benefici ottenere e quali prezzi pagare.

Basandosi su decenni di ricerca e centinaia di scoperte nel campo delle scienze sociali, Chimica Sociale racconta come sbloccare il potenziale delle relazioni sociali nelle quali siamo immersi. Se i «fili invisibili» che ci connettono agli altri possono darci un vantaggio competitivo, Marissa King ci mostra come divenire abili orditori che sanno tesserne la trama.

Professore di Teoria Organizzativa e Social Network Analysis dell'Università Bocconi e Dean della SDA Bocconi School of Management

L’articolo è un sunto della prefazione al libro “Chimica sociale” di Marissa King, Bocconi Editore (Egea) 2021.