Il Prado, duecento anni di fatti, fasti e scherzi

Il 19 novembre 1819 il nuovo «Museo Real de Pintura» (questa la prima denominazione) aprì ufficialmente i battenti. Il re Ferdinando VII e la sua terza moglie Maria Isabella di Braganza non presenziarono al taglio del nastro, ma le «gazete» madrilene, uscite il giorno prima, diedero grande risalto all'evento: «Il Re Nostro Signore, per favorire il bene dei suoi sudditi e diffondere il buon gusto in materia di Belle Arti, crea e offre generosamente una collezione di quadri nazionali nel magnifico Museo del Prado, stabilendo che dal corrente 19 novembre il Museo rimanga aperto per otto giorni consecutivi, eccetto quelli piovosi o in cui ci sia fango, e per il resto dell'anno tutti i mercoledì dalle nove del mattino alle due del pomeriggio».



A essere sinceri, i visitatori non presero d’assalto il nuovo museo, anche perché l’accesso era irto di ostacoli. Oltre al vincolo rappresentato da giorni e orari ridottissimi (apertura solo il mercoledì dalle 9 alle 14), vi era il problema delle «sale chiuse». Prudenzialmente i quadri più “appetibili”, ovvero i grandi nudi femminili di Dürer, Tiziano e Rubens, era stati riuniti sotto chiave nella cosiddetta «Sala reservada», il cui accesso era possibile solo con un permesso scritto del direttore. Il risultato fu che, nei primi decenni della storia del Prado, entrarono al museo sì e no mille persone all'anno, tra cui pochissimi stranieri, perché questi venivano ulteriormente ostacolati: giunti alle porte del Prado, i “non castigliani” erano costretti a declinare le loro generalità, il Paese d'origine e la loro professione compilando il «Registro de Visitas». E dovevano badare a non dimenticare la firma, altrimenti il «passi» veniva negato.



Alla morte di re Ferdinando VII (1833), il Prado conobbe un primo momento di grave incertezza. All’apertura del testamento, si constatò che tutti i «quadri del re Nostro Signore» esposti al Prado erano di proprietà privata del monarca, e quindi si trovavano a disposizione degli eredi, vale a dire della principessa Isabella, destinata al trono, e della sorella Maria Luisa Ferdinanda.

Per fortuna, l’assegnazione dell'eredità di Ferdinando VII andò molto per le lunghe, e nel solo 1845 si decise di consegnare a Isabella tutte le opere esposte al Prado (nel frattempo ulteriormente incrementate), e di liquidare con il denaro la sorella Maria Luisa Ferdinanda per la parte a lei spettante.



A mettere definitivamente al sicuro il Prado dalle divisioni ereditarie reali fu la rivoluzione del 1868, che portò alla temporanea destituzione dei Borboni. In quel frangente la raccolta venne nazionalizzata e da allora prese il nome di «Museo Nazionale del Prado».