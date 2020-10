Convocata riunione urgente Cts, governo valuta strette in zone a rischio. Occhi puntati su Milano, Napoli e Genova Intervenendo alla festa del Foglio, il premier Giuseppe Conte ha spiegato: «Ci stiamo confrontando con gli esperti per capire se necessario intervenire ancora» di Celestina Dominelli e Andrea Gagliardi

Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto: è questa l'ipotesi a cui sta lavorando il governo in queste ore prima di decidere se arrivare a misure restrittive di portata nazionale. Del tema, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, si sarebbe parlato nella riunione pomeridiana a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, i capi delegazione ed il Cts. Occhi puntate sulle aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova, Torino, su porzioni del Veneto e su alcune regioni meridionali. Dopo gli ultimi dati sui contagi ancora in aumento si profila una rapida accelerazione. Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico è stata convocata alle 18. Sul tavolo degli esperti possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva.

Domenica riunione governo regioni e poi capi delegazione



Ogni decisione è rimandata però a domenica 1 novembre, dopo un uovo giro di incontri in vista dell'adozione di misure più stringenti per le zone a rischio. Domani mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le Regioni. Nel pomeriggio è previsto poi un nuovo vertice tra il premier Conte ed i i capi delegazione e sempre nel pomeriggio intorno alle 17, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza.

Boccia: si chiude dove serve, Rt non uguale ovunque



«Se ci vorrà, se c'è la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l'Rt non è uguale dappertutto, questa cosa evidentemente in questo momento va spiegata bene e va rafforzata anche attraverso gli strumenti tecnologici di cui ci siamo dotati» è la linea anticipata nel pomeriggio dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, che ha precisato come «in questo momento le aree interne non sono nella condizione delle aree metropolitane, dove c'è una maggior difficoltà legata alla densità di popolazione».





Conte: numeri molto preoccupanti in tutta Europa

«Stiamo realizzando questa strategia, abbiamo adottato a livello nazionale un quadro di misure restrittive sulla base dei tre Dpcm che si sono succeduti in modo molto rapido e a livello regionale stanno intervenendo anche i governatori I criteri. Ieri è uscito aggiornamento curva epidemiologica e ci stiamo confrontando con gli esperti per capire se necessario intervenire ancora». È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo, la quarta edizione della festa del Foglio. Conte ha evidenziato che «la preoccupazione è rappresentata dall’impennata della curva. Non abbiamo mai dismesso l’attenzione e gli investimenti. Abbiamo continuato a investire sulla sanità e sulla scuola anche in estate, il governo non è mai andato in vacanza, non l’ha fatto la protezione civile, non l’ha fatto Arcuri. Eravamo consapevoli che con l’autunno poteva tornare una nuova ondata. Sulla portata non c’è un manuale, una palla di vetro. I numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa».

Il premier: nessun paese è pronto alla pandemia

«Governare un paese in pandemia non è un’esperienza paragonabile con quanto fatto dai precedenti governi», ha proseguito Conte per poi ribadire che si sta lavorando al potenziamento di test rapidi e tamponi molecolari, anche grazie al coinvolgimento dei medici di base. «Nessun paese è pronto alla pandemia. Stiamo facendo tutto il possibile, siamo impegnati notte e giorno e posso contare sull’aiuto di tutti». Certo, ha chiarito il premier, «c’è rabbia, c’è frustrazione, ma ci sono anche aspetti positivi. La stragrande maggioranza dei cittadini sta dimostrando grande senso di responsabilità», ha chiarito ancora il premier.