Il premier Li Keqiang: la Cina nel 2021 crescerà oltre il 6% del Pil

La Cina non vuole, in altri termini, far crescere il disavanzo. Quindi, il debito a tutti i livelli. I trasferimenti agli enti locali l’anno scorso sono aumentati del 7,8%. Certo Pechino andrà incontro ai bisogni delle piccole e medie imprese aumentando la soglia del reddito per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ma gli sconti saranno sorvegliati.

Le obbligazioni in favore degli enti locali saranno pari a 3,65 trilioni di yuan , 610 per il governo centrale. Gli incentivi fiscali dunque saranno mirati a obiettivi ben precisi.