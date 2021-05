Il premier libico a Roma, dalla ricostruzione del paese alla gestione dei flussi migratori: i dossier sul tavolo

3' di lettura

Più stabilità nel paese del Nord Africa, con un sostegno italiano al processo di transizione politica in vista dell’appuntamento elettorale del 24 dicembre di una Libia travolta dalla guerra civile, così da creare le condizioni per una ricostruzione economica che veda in campo anche le aziende italiane. A meno di due mesi dalla visita del presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nel pomeriggio Mario Draghi e il suo omologo libico Abdel Hamid Dbeibah, a capo di un esecutivo di transizione, tornano a vedersi per un faccia a faccia quasi tutto orientato sul rilancio della partnership economica e sul dossier migranti. Non è escluso che si affronti anche il nodo dei pescatori siciliani, in prima linea in un braccio di ferro continuo con i libici. Al termine dell’incontro è previsto che i due intervengano in conferenza stampa.

Rispetto all’inizio di aprile, lo slancio del nuovo governo Dbeibah ha subito un considerevole rallentamento tra nodi politici interni - come l’approvazione del bilancio, non ancora arrivata -, un certo attivismo dei gruppi armati e il rapporto, tutt’altro che risolto, con l’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar. Sul fronte migranti, invece, è massimo lo sforzo dell’Italia per far sì che il dossier divenga soprattutto europeo. Per Dbeibah è la prima visita ufficiale in Italia da quando ha assunto la carica di primo ministro.

Il cambiamento di equilibri dalla rivoluzione del 2011 a oggi

Fino alla rivoluzione del 2011 la Libia rappresentava il quinto fornitore mondiale dell’Italia, mentre il nostro Paese si attestava al primo posto tra gli esportatori verso il Paese africano. L'Italia, inoltre, era il terzo investitore tra i Paesi europei, se si escludono gli investimenti petroliferi, ed il quinto a livello mondiale. La caduta di Gheddafi e la guerra civile hanno stravolto le dinamiche. Ora si punta a mettere in moto un processo di ricostruzione, politica ed economica. Roma punta a recuperare il ruolo di partner economico per la Libia.

La collaborazione nella gestione dei flussi migratori

Tre giorni fa il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio si è recato a Tripoli (per la nona volta) assieme al collega maltese e al commissario Ue per il Vicinato, Oliver Várhelyi. Il dossier arriva sul tavolo del bilaterale previsto a Palazzo Chigi dopo pranzo. Dbeibah e Draghi parleranno a lungo. Si cercherà, innanzitutto, di integrare le esigenze di due Paesi accomunati dal problema dei flussi migratori. Per la Libia la priorità è proteggere i confini meridionali, quelli del Fezzan dove, negli ultimi mesi, l’Italia sta concentrando l’attenzione. La priorità è anche italiana ed europea, tant’è che Roma sta spingendo per un impegno anche finanziario di Bruxelles.

L’asse con Macron per la stabilizzazione del Sahel

Sul dossier gestione dei flussi migratori da qualche giorno Draghi può contare sull’asse con Emmanuel Macron, sempre più preoccupato dalla crescente instabilità del Sahel, all’origine della partenza di migliaia di profughi. Nei prossimi giorni il titolare della Farnesina si recherà in Niger, tra i Paesi che presentano le maggiori criticità nella regione. Lo stesso Dbeibah, conclusa la trasferta romana, raggiungerà Parigi.