Il premio Bancor a Summers: «Non abbandonare il target di inflazione al 2%»

«Non condivido l’opinione di molti, tra cui alcuni amici accademici, secondo cui questo è il momento di abbandonare il target d’inflazione del 2%». E’ quanto ha detto l’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti e professore all’Università di Harvard, Lawrence Summers, nel corso di una lectio magistralis tenuta nel corso della seconda edizione del Premio Bancor, organizzato dall’Associazione Guido Carli col patrocinio di Banca Ifis.

«Io stesso ho avuto forti riserve sulla definizione di obiettivi numerici precisi per l’inflazione - ha spiegato - ma dopo che questi target numerici sono stati fissati, dopo che ci si è impegnati per raggiungerli, dopo tutti gli sforzi profusi per conseguirli, abbandonarli semplicemente perché l’impresa per raggiungerli sembra ardua, mi sembra alquanto controproducente in termini di credibilità. Ritengo che a questo punto non sia opportuna una regola ferrea, ma una vigilanza politica volta a garantire la priorità del contenimento delle aspettative inflazionistiche», ha detto ancora Summers.

«Sarebbe fantastico riuscire a raggiungere un atterraggio morbido. Tuttavia, come ho detto più volte, tutto porta a credere che l’atterraggio morbido rappresenti il trionfo della speranza sulla realtà. Il mio sospetto è che non riusciremo, né negli Stati Uniti né in Europa, a riportare l’inflazione al 2% o vicina al 2% in modo duraturo senza accettare un aumento significativo del grado di rallentamento economico», ha aggiunto Summers nel corso della premiazione in cui sono intervenuti Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli ed Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, alla presenza di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, Paolo Savona, Presidente della Consob, e Pietro Cipollone, membro del board Bce

Larry Summers, già segretario del Tesoro Usa durante l’amministrazione Clinton, tra le altre cose è stato Direttore del National Economic Committee con Obama e rettore di Harvard.