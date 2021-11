Il premio «Impresa e Lavoro» a 49 aziende e 85 dipendenti della Lombardia

Gli elenchi completi dei premiati sono disponibili al link: https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro.

«Oggi abbiamo attorno a noi un tessuto economico ferito, che ha subito un profondo shock – ha detto Sangalli durante la premiazione–. Eppure, l’analisi dei dati ci dimostra che c'è stata, e c'è, anche una grande capacità di reazione nel nostro sistema imprenditoriale.

È interessante notare come il numero delle nuove imprese nate nella nostra area di Milano, Monza Brianza e Lodi, nel terzo trimestre del 2021 sia in crescita rispetto al 2020. Un dato positivo, segno di una fiducia ritrovata rispetto al primo semestre del 2020 quando i numeri delle nuove attività erano calati in modo allarmante sotto i colpi del Covid, che hanno pesantemente penalizzato soprattutto i settori del commercio del turismo e dei servizi.

Oggi i segnali della ripresa sono evidenti. Ma è una ripresa – come più volte ha ricordato il premier Mario Draghi – che deve essere mantenuta nel tempo se vogliamo che abbia effetti realmente positivi sulla nostra economia».

I dati, apparentemente rassicuranti, nascondono fragilità che non vanno ignorate né sottovalutate, dice ancora Sangalli: «Queste fragilità sono soprattutto legate a deficit di investimenti nell’innovazione, nelle infrastrutture, nella ricerca e nella formazione. Per questo, sarà determinante l'utilizzo degli importanti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Solo a Milano dovrebbero essere destinati quasi 5 miliardi. Queste risorse rappresentano un’occasione irripetibile per rilanciare la nostra città e i territori che fanno parte della Grande Milano».