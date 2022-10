Il premio Nobel per la letteratura a Annie Ernaux

Ascolta la versione audio dell'articolo

La scrittrice francese Annie Ernaux vince il premio nobel 2022 per Letteratura per il “coraggio e l’acutezza clinica attraverso cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale” .

Nata a Lillebonne (Senna Marittima) il 1 settembre 1940 Ernaux è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, la sua opera è stata consacrata dall’editore Gallimard, che ne ha raccolto gli scritti principali in un unico volume nella prestigiosa collana Quarto. Stavolta l'Accademia di Svezia ha premiato un nome noto anche in Italia, viste le numerose traduzioni che la casa editrice “L'Orma” ha regalato ai lettori italiani nel corso degli anni.

Ernaux – nata in Francia nel 1940 a Lillebonne – fa il suo debutto in letteratura nel 1974 con Les armoires vides, romanzo autobiografico. In seguito, ottiene nel 1984 il prestigioso Prix Renaudot con l'opera La place. Les années, pubblicato nel 2008, affresco che va dalla grande guerra sino a oggi, viene ricompensato tra il 2008 e il 2009 con vari premi.

Nel 2011 pubblica L'autre fille, destinata a sua sorella, scomparsa prima della nascita; esce inoltre l'Atelier noir, che raggruppa alcuni carnet di annotazioni, appunti, plan relativi alla redazione delle sue opere. Lo stesso anno una antologia intitolata Écrire la vie esce per le edizioni “Quarto”: racchiude una trentina di interventi autobiografici e propone un quaderno di un centinaio di pagine, composto da foto ed estratti del suo diario intimo inedito.Nel 2016 esce Mémoire de fille, racconto autobiografico nel quale, dopo sessant'anni, ritorna sui suoi 18 anni, nell'estate del 1958, quando ha le sue prime avventure sessuali in una colonia estiva dell'Orne: esperienza che rimarrà per lei “la grande memoria della vergogna, più minuziosa, più intrattabile rispetto ad altre. Questa memoria è in somma il dono speciale della vergogna”.

Nel 2017 riceve il premio Marguerite Yourcenair per l'insieme della sua opera.I suoi romanzi sono diffusi e tradotti in vari paesi del mondo, soprattutto in quelli anglofoni. Inoltre, da L'Événement è stato tratto un film nel 2021 per la regia di Audrey Diwan.La produzione di Annie Ernaux è fortemente marcata da una disamina sociologica che cerca di ritrovare “l'eredità di una memoria collettiva in una memoria individuale”.