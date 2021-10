Il Nobel per la letteratura al post-colonialista Abdulrazak Gurnah

3' di lettura

Il nobel per la letteratura 2021 va, nello stupore generale per l’ennesima sonora sconfitta delle previsioni, allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah. Il laureato dall’Accademia di Svezia è nato nel 1948 a Zanzibar e insegna a Cambridge. Dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore di letteratura inglese.

Letteratura africana post coloniale

Considerato uno dei più brillanti esponenti della letteratura africana post coloniale, di lingua madre Swahili, è autore di acclamati romanzi scritti in inglese come “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”, pubblicati in italiano da Garzanti. Il suo romanzo “Paradise” è stato in shortlist per il Booker Prize nel 1994. Al centro della sua poetica le migrazioni e il potere fortemente evocativo del riadattarsi a nuove vite e identità dei migranti, che dall’Africa all’Europa e non solo, sono i veri protagonisti del multiculturalismo.

Arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni ’60, Gurnah è stato professore di inglese al Postcolonial Literatures at the University of Kent a Caterburry.Il premio è di circa 1,4 milioni di dollari.

Nella motivazione del premio gli accademici svedesi spiegano come la sua letteratura sia “senza compromessi e dalla compassionevole comprensione degli effetti del colonialismo e della sorte dei rifugiati”. Ed è questa una netta presa di posizione degli Accademici svedesi, che non a caso, con questo premio hanno posto l’accento sull’emergenza mondiale dei migranti.

Gurnah dal 1980 al 1982 ha insegnato alla Bayero University Kano in Nigeria. Si è poi trasferito all’Università del Kent, dove ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1982 e quindi è stato nominato professore e direttore del dipartimento di inglese. Come studioso si è dedicato a ricerche sulla narrativa postcoloniale e alle questioni associate al colonialismo, specialmente per quanto riguarda l’Africa, i Caraibi e l’India.