Il Premio “strega” anche la Poesia

Se stando a Patrizia Cavalli la poesia può parlare di tutto grazie a un esoscheletro esatto, sostando impalpabile nell'istante, Bianca Maria Frabotta raggiunge in versi una dimensione non ricattabile dal futuro, dilata il presente. E per entrambe non c'erano parole da sprecare intorno alla poesia, poiché rimane un fatto sorprendente. Entrambe sono state ricordate da Chiara Valerio e Paolo Di Paolo in apertura di conferenza al Parco archeologico del Colosseo, per la nascita del Premio Strega Poesia.

A un decennio dall'istituzione del Premio Strega Giovani e del Premio Strega Europeo, si aggiunge un nuovo e necessario tassello, promosso da Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci” e “Strega Alberti Benevento”, in collaborazione con banca Bper.

Il riconoscimento sarà assegnato annualmente

Il riconoscimento sarà assegnato annualmente a una raccolta di poesia in lingua italiana, pubblicata in prima edizione tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023. Un comitato scientifico – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta – avrà il compito di selezionare l'agognata cinquina finalista, che sarà annunciata a maggio, mentre un’ampia giuria, composta da personalità della cultura, determinerà l'opera vincitrice nel mese di ottobre. I componenti di comitato e giuria resteranno in carica un anno e potranno essere riconfermati.

«Alcuni anni fa la Fondazione Bellonci – ricorda il direttore Petrocchi – avviò un progetto di diffusione della poesia contemporanea nelle scuole sfociato in un'antologia, curata da me con altri, che aveva per titolo un verso di Fernando Bandini: Ci sono fiori che fioriscono al buio. Ecco, la poesia continuerà a sbocciare e a portare luce, conoscenza e umanità anche nei tempi bui che stiamo vivendo».

Si scrivono sempre più versi, ma se ne leggono sempre meno

Però non tutta la produzione poetica odierna è al medesimo livello, anzi, specialmente a fronte del rapporto Aie sullo stato attuale dell'editoria, che segnala una crescita di circa un quinto del genere in questione sugli scaffali, online o tangibili che siano. Si scrivono sempre più versi, ma se ne leggono sempre meno; o peggio, si leggono di corsa, senza consapevolezza, tanto meno orientamento. D'altronde, critici autorevoli quali Cortellessa, Galaverni e Testa faranno ordine.Una vox populi tra i giurati stessi metterebbe già in competizione l'edizione nascente dello Strega in rima con l'egemonia storicizzata del Viareggio. Una vox populi che ridurrebbe così qualsivoglia speculazione introspettiva a una mera pratica egoriferita, lontana dai gesti di profonda generosità verso l'umano che sono le singole opere, ma figlia delle tronfie diatribe che dalle accademie scivolano nei salotti editoriali.