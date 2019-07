Il premio Strega Scurati: «L’obiettivo di M - Il figlio del secolo? Riportare a terra il fascismo»

In altre parole in questo romanzo non c'è il senno di poi, il lettore, pur consapevole dell’andamento della Storia, ha la sensazione che le cose possano cambiare. Ci sono momenti, soprattutto nella narrazione del 1919, in cui sembra impossibile che i fascisti possano andare al potere. Nelle elezioni del ’19 i Fasci di combattimento ottengono poco più di quattromila voti, una sonora sconfitta, tanto che Mussolini arriva a pensare di voler abbandonare la politica e darsi al teatro.

Cosa accade nei due o tre anni successivi per ribaltare completamente le cose?

«La paura e la violenza - dice Scurati-. Succede che si passa dai discorsi all'azione, azione violenta. Succede che i primi squadristi professionisti della violenza, quasi tutti arditi, cominciano a sparare, a picchiare, a fermare con la violenza la grande idea ottocentesca del socialismo e dell'uguaglianza. Questa violenza ha grande presa sulla piccola come sulla grande borghesia che pensa a questi metodi come possibile soluzione del conflitto permanente. E poi il malefico genio politico di Mussolini riesce a convertire la paura (paura per la novità, per la rivoluzione, per il mondo nuovo che i socialisti continuano ad annunciare ma mai realizzare) in odio. Riesce a dire alla piccola e grande borghesia: non abbiate paura, odiate! Il nemico è davanti a voi, sono i socialisti, non sono italiani perché si rifanno a un'idea che arriva dalla Russia, la chiamano “la peste asiatica”, non sono italiani sono uccidibili».

È inquietante constatare come la parola “violenza” fosse al centro dei discorsi e degli articoli di giornale di Mussolini. In uno di questi pubblicato da Il popolo d'Italia nel marzo 1921, il Duce incita a rendere «più intelligente» la violenza, invita a una violenza chirurgica. Una violenza che era figlia dei tempi, ma che nel fascismo diventava strutturale.

«La violenza era figlia dei tempi, indubbiamente - afferma Antonio Scurati -. Stiamo parlando di un'umanità che aveva trascorso gli ultimi tre anni nelle trincee della prima guerra mondiale. Però il fascismo ha la primogenitura di questa malvagia invenzione cioè di una nuova forma di uso e sfruttamento politico della violenza. Il fascismo è una novità senza precedenti: una milizia armata paramilitare di civili che sostiene un partito politico e lo conduce alla conquista del potere. Queste erano le armi di Mussolini: le squadracce e il suo giornale».

Nella narrazione di Scurati sono molti i pensieri che vengono attribuiti a Mussolini (sempre sulla base di fonti storiche documentati). Per M «il fascismo è un movimento progressista, dinamico, giovane vivace, nato per svecchiare la politica italiana e aprirla alla partecipazione delle masse». Distruggere il vecchio, abbattere le élite per affermate il potete del popolo. Parole che per certi versi sembrano riecheggiare anche nella politica attuale.

Esiste un parallelismo?

«Io credo nell’intelligenza e nella maturità dei lettori. Voglio che l’attualità di ciò che accadde all'epoca sia dedotta dai lettori. Ciò che disse Mussolini in quella frase era paradossalmente vero. Il movimento dei Fasci di combattimento in principio era tutte quelle cose, ma era anche un movimento oscurantista, reazionario, violento, brutale, antidemocratico, antipopolare perché diede vita a una dittatura che sottrasse del tutto il potere politico al popolo. Era il risultato di queste due contraddizioni. Nasce sulla spinta di una polemica contro l'elite della vecchia classe dirigente, parole come la “casta” vennero coniate da D'Annunzio nel 1919, parole come “antipolitica” e “antipartito” vennero coniate da Mussolini negli stessi anni. E però quella spinta che sarebbe potuta essere di emancipazione si trasformò in una spinta reazionaria, antidemocratica e antipopolare. I profeti del rinnovamento, dello svecchiamento, dei diritti dei popoli contro le elite, spesso, non sempre ma spesso, diventano poi i peggiori oppressori».