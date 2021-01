Il presidente Bisoni: «In UniCredit la priorità è l’ad. No a operazioni contro i soci» Il presidente Cesare Bisoni: «Siamo a buon punto sulla scelta poi procederemo con la lista per il nuovo cda» - «L'identità paneuropea non si discute, come il ruolo centrale delle attività italiane»

Banche, stop ai conti in rosso: "Ecco cosa cambia"

Il presidente Cesare Bisoni: «Siamo a buon punto sulla scelta poi procederemo con la lista per il nuovo cda» - «L'identità paneuropea non si discute, come il ruolo centrale delle attività italiane»

4' di lettura

Prima il consigliere delegato, poi la lista per il consiglio, quindi tutto il resto. Unicredit prova a procedere un passo alla volta, «con la dialettica tipica di un approccio costruttivo che ha come obiettivo individuare la soluzione migliore», dice a Il Sole 24 Ore il presidente, Cesare Bisoni. Che in questa intervista mette in chiaro i punti fermi che stanno guidando l’azione del consiglio in queste settimane intense: «Il Consiglio non accetterà mai alcuna operazione che non sia nell’interesse...