Il presidente di Confindustria Romagna Bozzi: «Più energia green e hi tech»

«Più energia green e hi tech, così la Romagna cambia pelle». L’intervista a Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, che riunisce Ravenna, Forlì e Rimini, è il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 28 ottobre e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Dal turismo alla transizione energetica, le sfide di un territorio che punta su sostenibilità e innovazione «per attrarre talenti e risorse qualificate», spiega Bozzi.

Le interviste esclusive

Tra le interviste in esclusiva anche quella all’ad di Ericsson Italia Andrea Missori, che parla degli interventi necessari per un settore gravato dai costi energetici. Alessandro Onorato, assessore alla Cultura del Comune di Roma, lancia il suo «patto per rilanciare la moda nella capitale».

Credito e assicurazioni

In questo numero del Rapporto Centro, i nuovi progetti della Banca del Fucino, che lancia la nuova divisione Health and Pharma. Focus poi sulle attività di Unipol nel Centro Italia, che ha un ruolo sempre più importante all’interno del gruppo assicurativo.

Le imprese che resistono

Tra le imprese che resistono, la storia di Caprai, i vini delle colline umbre che puntano sui mercati esteri per crescere. La Tecnobus di Frosinone, infine, guarda al rilancio dei mini bus elettrici dopo il recente cambio di proprietà.