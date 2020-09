Il presidente dei pediatri: ecco quando i bambini si possono mandare a scuola e quando si devono tenere a casa «Sarà uno degli ambienti più sicuri perché sono state date delle regole chiare e precise e ci sarà chi controllerà», spiega il professor Alberto Villani dell’Ospedale Bambino Gesù di Nicola Barone

«Sarà uno degli ambienti più sicuri perché sono state date delle regole chiare e precise e ci sarà chi controllerà», spiega il professor Alberto Villani dell’Ospedale Bambino Gesù

Si può immaginare senza troppo sforzo con quali sentimenti i genitori stiano aspettando la prova delle prime giornate di rientro a scuola dei propri figli, da lunedì per gran parte del Paese. Soddisfazione, per il recupero di un’attività cruciale nella crescita. Ma anche non pochi timori, mossi dall’incertezza sul come affrontare la realtà sfaccettata della convivenza col virus. Si tratta di osservare le prassi suggerite ed è il primo passo necessario. Oltre a ciò bisognerà interpretare una serie di comuni situazioni di salute che in un contesto senza precedenti, come l’attuale, meritano grande scrupolo. Come regolarsi ad esempio davanti a una forma di “semplice” raffreddamento? Si tiene il bambino a casa? Si aspetta che passi del tempo per seguirne l’evoluzione?

Scuola luogo sicuro

Una premessa essenziale. «La scuola sarà uno degli ambienti più sicuri perché sono state date delle regole chiare e precise e ci sarà chi controllerà che siano rispettate, personale docente e non docente», mette in chiaro il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria. Nella fase iniziale della pandemia i più piccoli sembravano essere quasi del tutto risparmiati dalle conseguenze del SARS-CoV-2; tuttavia, mano a mano, è apparso evidente come non fosse così, seppure in modo assai meno grave. Sul punto, uno studio fra tanti pubblicato di recente sul British Medical Journal, il più ampio realizzato finora in tutto il mondo, rassicura: il rischio di un ricovero in ospedale rimane bassissimo e lo spettro di conseguenze letali addirittura infinitesimale sia tra i più piccoli, sia tra i ragazzi fra i 10 e i 14 anni, incluse categorie potenzialmente più esposte per condizioni fisiche o sociali.

A cosa prestare attenzione

Naturalmente va tenuto in conto il principio della massima precauzione. «Nel periodo epidemico si deve fare molta attenzione perché si ha il dovere di tutelare la salute propria e dei propri cari, ma si ha anche la responsabilità della salute delle persone con le quali si condivide la scuola, il lavoro, ogni tipo di attività. Chi non sta bene in salute non deve rischiare di contagiare altre persone». Detto questo, per il numero uno dei pediatri italiani che è anche membro del Comitato tecnico scientifico valgono gli stessi criteri di sempre e una dose di buon senso. «Se il bambino presenta una condizione che è il preludio a un peggioramento, e i genitori questo lo sanno, o se ha dei sintomi tali per i quali è meglio che sta a casa, sta a casa. In linea di massima la temperatura è sicuramente un elemento decisivo». Di per sé, la presenza di un po’ di secrezione non rappresenta una controindicazione. «Un bambino senza febbre ma che ha delle situazioni già note ai genitori deve lasciarli tranquilli. Se ha rinite acquosa, trasparente, fa qualche starnuto ma è un allergico, non c’è motivo di preoccuparsi». Soltanto nell’eventualità di manifestazione più marcate il ricorso al medico diventa una strada obbligata.

La sovrapposizione dei sintomi

Il problema principale cui far fronte nasce dal fatto «che i sintomi con cui si manifesta l'infezione da SARS-CoV-2 sono comuni a tutte le infezioni respiratorie e in particolare alle forme influenzali e «non è possibile fare diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 solo in base ai sintomi clinici».Ma occhio a quando non si sentono più odori e sapori: anosmia e ageusia (mancanza di olfatto o del gusto) costituiscono segnali abbastanza tipici della malattia perché, precisa Villani, «sono rarissime le altre situazioni in cui questo si verifica». Il ministero della Salute ha elaborato, come ogni anno, una circolare dove è indicato chi deve praticare la vaccinazione anti-influenzale: agli anziani e ai soggetti con comorbilità si aggiungono anche i bambini tra 6 mesi e 6 anni. Perché «al di là di quello che possono fare agli altri, in termini di trasmissione del contagio, anche i bambini piccoli possono andare incontro a problemi seri con l’influenza quindi è giusto vaccinarli».

Regole di comportamento da suggerire

Quando si passa agli accorgimenti che andrebbero sempre mantenuti nel corso della giornata scolastica l’elenco non cambia rispetto al solito, generale. Per Villani serve «rispettare le regole che da molto tempo conosciamo». E dunque «evitare assembramenti, distanziamento fisico di almeno un metro, uso della mascherina se in movimento e/o se a meno di un metro da chi ci è vicino, lavaggio frequente delle mani».