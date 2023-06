Xi Jinping a Bill Gates: «Sempre riposto le nostre speranze nel popolo Usa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il leader cinese Xi Jinping ha incontrato Bill Gates oggi venerdì 16 giugno, riferiscono i media statali, nella prima visita del co-fondatore di Microsoft Corp. nella nazione asiatica dall’inizio della pandemia di coronavirus.



L’emittente statale China Central Television ha riferito che l’incontro c’è stato, senza fornire ulteriori dettagli. Poi sono state diffuse delle dichiarazioni. «Abbiamo sempre riposto le nostre speranze nel popolo americano», ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping al suo “amico americano” Bill Gates durante il loro incontro a Pechino, come riportano i media statali del Paese. «Lei è il primo amico americano che ho incontrato a Pechino quest’anno», ha detto Xi a Gates, secondo quanto riportato dal Quotidiano del Popolo. «Abbiamo sempre riposto le nostre speranze nel popolo americano e auspicato una continua amicizia tra i popoli dei due Paesi», ha aggiunto Xi.



In precedenza, la Bill & Melinda Gates Foundation e il governo della città di Pechino avevano deciso di donare 50 milioni di dollari ciascuno per combattere malattie infettive come la malaria. Il denaro è destinato al Global Health Drug Discovery Institute, secondo una dichiarazione della Gates Foundation. L’istituto è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2016 dalla Fondazione Gates, dal governo municipale di Pechino e dalla Tsinghua University.In un discorso giovedì all’istituto, Gates si è congratulato con la Cina per aver eliminato la malaria all’interno dei suoi confini. Ha anche elogiato gli scienziati cinesi per aver lavorato per combattere la malattia in tutto il mondo, secondo un testo rilasciato dalla Fondazione Gates.

Gates - riporta Bloomberg - ha anche incontrato il sindaco di Pechino Yin Yong giovedì, secondo il Beijing Daily. Yin ha attribuito all’istituto il merito di aver raggiunto “scoperte” negli ultimi anni e ha promesso un sostegno continuo. In un tweet di mercoledì che annunciava il suo arrivo a Pechino, Gates ha affermato di essere “entusiasta di visitare i partner che hanno lavorato alle sfide globali per la salute e lo sviluppo” con la Fondazione Gates. La Fondazione Gates ha affermato che la missione dell’istituto sanitario globale era quella di affrontare una specifica disparità per i paesi che “sopportano il 90% del carico globale di malattie infettive, ma solo il 10% della spesa globale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci va verso malattie che colpiscono in modo sproporzionato quelle popolazioni”.

L’ultimo incontro tra Xi e Gates è stato nel 2015, quando i due si sono incontrati a margine del forum di Boao nella provincia di Hainan. All’inizio del 2020, Xi ha scritto una lettera a Gates ringraziando lui e la Bill & Melinda Gates Foundation, per aver promesso assistenza alla Cina, inclusi 5 milioni di dollari per la lotta del paese contro il COVID-19.

Diversi amministratori delegati stranieri hanno visitato la Cina da quando è stato riaperto all’inizio di quest’anno, ma la maggior parte ha incontrato principalmente i ministri del governo, osserva Reuters.