Il pressing e la lettera del ministro Spadafora per la Serie A in chiaro

I nodi

Ma il “se” non è di poco conto. In Lega l’assemblea di giovedì 18 giugno non ha dato esito in tal senso. L’incertezza regolatoria pesa. Quello che il ministro chiede con «forte auspicio», è il ragionamento dei club, in fondo va a creare una forzatura sul tema dei diritti audiovisivi (quelli in chiaro non sono stati attribuiti e quindi la trasmissione su Sky e Dazn perché i due hanno i diritti pay non è considerata in Lega condizione di per sé sufficiente). Mediaset la sua contrarietà l’ha espressa giorni fa rivolgendosi all’Antitrust. In questo caso l’indicazione del «senza pubblicità» contenuta nella lettera del Ministro non è indifferente e potrebbe far breccia nell’opposizione del gruppo di Cologno.

Embarghi e highlights

C’è però un altro punto che pesa. Il tema del resto non è solo quello delle due partite in chiaro per la prima due giorni della Serie A in campo dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. E infatti nella lettera il ministro Spadafora fa riferimento alla sua «aspettativa che per tutte le giornate rimanenti della corrente stagione sportiva possano individuarsi le condizioni per una riduzione degli embarghi e un ampliamento dei giorni di trasmissione relativi alle immagini salienti e correlate».

I punti spinosi e la soluzione “al fotofinish”

Qui sta in fondo un punto chiave. La questione highlights è dirimente perché il pacchetto Rai ha quanche vantaggio in termini di anticipo di trasmissione su quello in possesso di Mediaset (e del resto è costato di più). E intervenire su questo capitolo è questione di non poco conto senza parificare le condizioni, sarebbe il ragionamento che sta frenando Cologno. Invece la soluzione cui si starebbe pensando in Lega è quella di agire per creare migliori condizioni, ma proporzionalmente rispetto alla situazione attuale. Tutti avvantaggiati, ma non parificati. In questo senso, visto il fitto calendario di partite che potenzialmente è in grado di stravolgere i palinsesti estivi, in casa Mediaset ci sarebbero perplessità. La missiva di Spadafora si chiude poi con l’auspicio di «unità di intenti». A oggi però la questione resta irrisolta. Come nella migliore tradizione del calcio italiano che quando ha a che fare con il tema della Tv e dei diritti, non riesce mai a decidere prima del fotofinish.