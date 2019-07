Il prezzo del gas torna a correre, Europa di nuovo calamita per il Gnl

Secondo un confronto effettuato dalla Reuters il prezzo del gas per agosto al Ttf ieri ha raggiunto l’equivalente di 4,56 dollari per milione di British thermal units (mmBtu), all’Nbp britannico si è spinto a 4,48 $/mmBtu, mentre il gas liquefatto in Asia è scambiato sul mercato spot a 4,40 $/mmBtu.

La curva forward per il prezzo al Ttf e per il Japan/Korea Marker (Jkm), preso a riferimento per il Gnl in Asia, mostra che il vantaggio dovrebbe rimanere per i prossimi tre mesi, secondo l’agenzia.

In Europa gli stoccaggi di gas sono tuttavia particolarmente alti: addirittura pieni all’80% nel Nord Ovest e in Italia, osserva S&P Global Platts, concludendo che presto – a differenza che nei mesi scorsi – potrebbe diventare fisicamente impossibile accogliere nuovi carichi di Gnl, in aggiunta alle forniture contrattuali via gasdotto.