Il prezzo del nuovo, antico protezionismo

Sullo sfondo della “guerra dei chip” (Usa-Taiwan-Cina-Europa) i rapidi cambiamenti negli scenari competitivi nel mercato degli autoveicoli elettrici (E) hanno riaperto antiche controversie sui costi-benefici del protezionismo come politica di accompagnamento alla conquista di nuovi vantaggi comparati (dinamici, non più statici), nella competizione internazionale. Una conquista che deve tener in conto la nuova realtà della Cina come gigante economico mondiale. In vista delle elezioni Usa 2024, si nota che la linea aggressiva contro la Cina inaugurata da Trump nel 2016 (dazi sull’acciaio e altro) non è stata cambiata da Biden.

Biden, infatti, ha aperto una “guerra dei sussidi” rivolta sia alla Cina sia all’Europa sotto il cappello dell’Ira (Inflation Reduction Act) e ha messo sul tavolo circa 400 miliardi di dollari di incentivi per produrre Ev negli Usa, col requisito del “contenuto locale” dei principali componenti intermedi.

In Europa, particolarmente sulla spinta del governo e del Medef (la Confindustria francese) crescono le pressioni sulla Commissione Ue per varare simili provvedimenti di sostegno alla produzione europea di Ev. I costruttori tedeschi della Vda, per i quali il mercato cinese ha un’importanza maggiore rispetto ai costruttori francesi, sono più cauti nell’invocare misure di ritorsione contro i pesanti sussidi che la Cina elargisce ai produttori nazionali (quasi 60 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2022).

Anche i produttori britannici si muovono con prudenza per paura di ritorsioni cinesi, mentre tendono a favorire soluzioni cooperative. Accanto a nuovi dazi sulle importazioni di automobili dalla Cina, il governo inglese vede di buon occhio investimenti esteri (es. la tedesca Bmw per produrre la Mini elettrica a Oxford anzi che in Cina, o la giapponese Nissan che punta ad aprire una gigafactory in joint venture con la cinese Aesc nel nord-est dell’Inghilterra, o l’indiana Tata che ha investito 4 miliardi di sterline in un’altra gigafactory britannica.

Il settore automobilistico è il più importante settore manifatturiero in Europa, particolarmente in Germania. Tre dei maggiori concorrenti mondiali nel settore sono basati in Europa (Vw, Stellantis e Mercedes-Benz) ma il vantaggio competitivo dell’Europa sta rapidamente riducendosi nel settore che guarda al futuro dei veicoli elettrici, in cui la Cina sta arrivando a dominare i mercati avvalendosi di posizioni di vantaggio nelle componenti cruciali come le batterie e i minerali legati alle terre rare.