Il prezzo del petrolio rialza la testa: sarà duraturo?

Il tesoretto nascosto

La lentezza nella ripartenza delle attività di fracking si spiega con un accumulo di “scorte” di pozzi perforati ma non completati (Duc, drilled but uncompleted wells), che le imprese Usa hanno praticato nel 2020 per trovarsi in posizione finanziaria migliore nel caso di un futuro aumento dei prezzi. Dopo aver accumulato quasi 16.000 Duc, da fine 2020 l'industria dello shale oil ha iniziato a sfruttare questo “tesoretto nascosto”, ma a ritmi molto blandi. A maggio restavano ancora 13.000 Duc non sfruttate. Le Duc nel bacino petrolifero del Permian, il più grande degli Usa sono ancora sufficienti per proseguire l'attività per altri 7 mesi senza ulteriori perforazioni. Questa stima si spinge a 15 mesi in altri bacini del Paese.

Lo stallo della produzione di shale oil si è riflesso immediatamente sulla bilancia energetica USA, che è tornata in negativo dopo un brevissimo periodo nel 2020 in cui gli Usa hanno potuto assaporare l'ebbrezza di essere esportatori netti di petrolio (grafico sotto).

USA, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI PETROLIO Milioni di barili/mese. (Fonte: US Energy Information Administration)

Lo sviluppo del fenomeno dello shale oil ha permesso nell’ultimo decennio agli Usa di ridisegnare le rotte del commercio petrolifero, riducendo significativamente la dipendenza dal petrolio del Medio Oriente anche per altre grandi nazioni consumatrici occidentali. L’amministrazione Trump ha potuto sfidare negli anni passati le nazioni produttrici medio-orientali in modo così aggressivo proprio perché gli Usa - e l’economia globale - non erano più dipendenti dal petrolio del Medio Oriente come solo 10-15 anni prima.

Tuttavia il quadro sta cambiando di nuovo. Tra gli effetti della pandemia dobbiamo annoverare una riaccresciuta influenza dell’Opec nel controllo dell’offerta globale di petrolio. Le implicazioni di questo riassetto sono tutte da osservare.

(Marcello Minenna, Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli)

@MarcelloMinenna

Le opinioni espresse sono strettamente personali