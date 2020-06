Il prezzo del rame vola. Ma Doctor Copper forse è troppo ottimista

Ma in fin dei conti la diagnosi sullo stato di salute dell’economia non è così rosea come Doctor Copper sembra segnalare. Nemmeno se lo sguardo si concentra solo sulla Cina, che per il rame è di gran lunga la bussola principale.

L’attività industriale del gigante asiatico si è ripresa dopo il coronavirus, ma è tuttora frenata della debolezza dell’export. E il piano di stimoli messo in campo da Pechino per superare la crisi stavolta prevede investimenti più mirati rispetto al 2008-09 e non una distribuzione di fondi indiscriminata: concludendo i lavori del Congresso del popolo il premier Li Keqiang ha detto chiaramente che il governo non intende «aprire le cataratte». E non ha fissato alcun obiettivo di crescita del Pil.