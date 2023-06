Il Pride in piazza a Milano, Schlein: con questo governo pericolo regressione dei diritti

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa»: lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando alla Parata del Pride di Milano. Il corteo è partito intorno alle 16,30 da piazza della Repubblica con in testa alcuni sindaci e consiglieri comunali della città metropolitana di Milano e lo striscione: “RiconosciMi, parità e diritti”.

Famiglie arcobaleno in testa

Ad aprire il corteo il trenino con le famiglie omogenitoriali che dall’evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza di venerdì 23 giugno del tribunale di Milano. I carri sono circa una trentina, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c’è poi la Cgil.

Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta “Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po’ più in là”. E la premier Giorgia Meloni è ritratta in un altro carro ritratta come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid’s Tale, con la scritta “Prejudice”.

Schlein: M5S? battaglia sui diritti la faremo con chi vuole



La segretaria ha risposto a chi le ha chiesto del rapporto politico con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: «Siamo qui per partecipare al Pride di Milano, oggi ci occupiamo di queste battaglie e le faremo con chiunque, con le forze politiche sociali, con chiunque voglia farlo insieme a noi».

Schlein: c’è molto bisogno di una legge contro l’odio



«È qui con me Alessandro Zan e noi non abbiamo dimenticato quell’orribile applauso con il quale è stata affossata una legge di civiltà, contro l’odio le discriminazioni, di cui invece si sente molto il bisogno» ha detto inoltre la segretaria del Pd. «Le persone discriminate ogni giorno per il loro orientamento sessuale o per l’identità di genere non possono più aspettare - ha proseguito -. Poi continueremo a batterci per il matrimonio egualitario, per il pieno riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, anche alla luce di queste decisioni che piovono come massi su queste famiglie, sui loro legami, soprattutto su questi bambini». «Continueremo a batterci per le adozioni. È ancora più forte la partecipazione, ci saremo con i nostri corpi per affiancarli e portare avanti questa battaglia», ha concluso