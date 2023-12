Il primo appuntamento del 2024 per la gioielleria è VicenzaOro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un 2022 da record e un 2023 comunque positivo, la filiera orafa-gioielliera italiana si avvicina al 2024 con cautela, viste le incognite geopolitiche che rendono per tutti imprevedibile l’andamento delle economie mondiali, dell’export e dei consumi interni (si vedano gli altri pezzi in pagina).

L’occasione per festeggiare il 70° anniversario

La prima occasione di confronto tra operatori della filiera sarà l’edizione invernale di VicenzaOro, in programma dal 19 al 23 gennaio e che celebra il 70° anniversario. Il salone internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group (Ieg), ribattezzato The Jewellery Boutique Show, ospiterà oltre 1.300 espositori, il 40% dei quali provenienti dall’estero (37 i Paesi rappresentati). VicenzaOro è diventato l’appuntamento europeo di settore più importante e si svolgerà insieme a T.Gold, il salone dei macchinari e dell’innovazione per l’oreficeria.

Aree dedicate agli appassionati di lancette

Due saranno le aree dedicate agli orologi: Time, spazio B2B per l’orologeria contemporanea con distribuzione multi-canale, private labels e accessori, e VO Vintage, un evento aperto al pubblico e dedicato a collezionisti e appassionati di orologi e gioielli vintage, in programma dal 19 al 22 gennaio nel foyer al primo piano del quartiere fieristico di Vicenza.

Calla. Collana in ebano e oro rosa di Vhernier, per la prima volta a Vicenza

Fope_Bubble Rings

Annamaria Cammilli_Firenze_Pave color_Emeralds

Roberto Coin_Love in Verona Collection

Le maison storiche e la ricerca

Per l’alto di gamma, nelle vetrine della community Icon, conferme e sorprese: tra i brand più noti, Damiani, Roberto Coin, Crivelli, con una nuova linea di gioielli d’oro brunito e diamanti neri, e Fope, che abbina la tecnologia brevettata per rendere le catene d’oro flessibili con chiusure nascoste tra i diamanti. Per la prima volta a VicenzaOro, in una luxury showroom al primo piano del quartiere fieristico, i gioielli scultura di Vhernier. In mostra anche Annamaria Cammilli, con la sua speciale finitura vellutata di gioielli in 8 differenti tonalità dell’oro, Roberto De Meglio, con creazioni che si adattano alle forme del corpo grazie a un sistema di molle invisibili, Palmiero, che da Valenza crea gioielli con linee geometriche e colorate, i colori e la luminosità mediterranea delle crezioni di Chantecler e il gruppo quotato Gismondi 1754. (Nelle foto in alto, gioielli di Vhernier, Fope, Annamaria Cammilli e Roberto Coin.)

La presenza dall’estero

I buyer attesi da oltre 130 Paesi del mondo troveranno a Vicenza anche numerose proposte di case di alta gioielleria europee e internazionali: dalle tedesche Schreiner Fine Jewellery, Hans Krieger, Giloy, Breuning, Niessing, Jörg Heinz e Heinz Mayer, alle spagnole Dámaso Martinez, Carrera y Carrera e Facet, apprezzata new entry, per arrivare alle creazioni delle francesi Akillis e Djula, dell’australiana Autore o di Fabergé dal Regno Unito.