Il primo campanello intelligente a batteria con doppia fotocamera

Dual Camera Video Doorbell di eufy nasce per risolvere il problema degli accessi non desiderati nel proprio giardino e della perdita di pacchi in consegna. Il suo segreto? Una fotocamera frontale 2k con un campo visivo di 160 gradi e una seconda fotocamera a risoluzione 1080P di 120 gradi indirizzata verso il basso per tenere d'occhio gli oggetti lasciati incustoditi alla porta di casa. E poi tecnologia radar per rilevare più accuratamente gli esseri umani e ridurre i falsi allarmi e intelligenza artificiale per identificare i pacchetti e ricordare ai componenti della famiglia che un pacchetto è in attesa di essere ritirato. Arriverà in Europa (e su Amazon) a metà febbraio e costa 249 euro.



12/17 14/17 Menu