Il primo Laser TV 8K al mondo

Il segmento del Laser Tv è in forte crescita perché i consumatori ricercano e apprezzano le grandi dimensioni del display per un maggiore comfort. Lo ha detto Liu Xianrong, Chief Scientist e General Manager di Hisense Laser Display, approfittando dell'occasione per annunciare che la famiglia TriChroma del produttore cinese arriverà presto a supportare la definizione 8K, per una profondità e una resa estremamente ancora più realistica dei dettagli nelle immagini proiettate sullo schermo.

