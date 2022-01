Il primo notebook Oled pieghevole da 17,3 pollici al mondo

Zenbook 17 Fold: questo il nome commerciale dell'ultima creatura portatile a cui Asus ha dato vita lavorando a stretto contatto con BoeTechnology. Il design di questo pc all'avanguardia consente di avere un display Oled utilizzabile in due dimensioni differenti: un grande touchscreen 4:3 da 17,3 pollici a risoluzione 2.5 K che si ripiega centralmente per creare due display in formato 3:2 da 12,5 pollici l'uno (con una risoluzione Hd di 1.920 x 1.280 pixel). Dalla sua questo super notebook ha anche un audio Dolby Atmos composto da un sistema a quattro altoparlanti Harman Kardon e un chip Intel Visual Sensing Controller che abilita il rilevamento della presenza dell'utente tramite intelligenza artificiale. Sarà lanciato sul mercato a metà 2022

