Il primo piano del Sole sulle misure del decreto Agosto

Fisco e lavoro, ecco le novità previste dal decreto Agosto, che approda oggi in Consiglio dei ministri. L’accordo sul testo è stato chiuso ieri dopo un nuovo vertice di governo. Licenziamenti possibili solo al termine della Cassa Covid, prorogata complessivamente di 18 settimane. Stop al bonus consumi, passano solo gli aiuti ai negozi dei centri storici. In arrivo fondi per compensare la perdita di gettito degli enti locali. Sospesa la seconda rata Imu per il turismo. Sul Sole 24 Ore in edicola oggi, venerdì 7 agosto, il primo piano di due pagine sulle misure adottate.