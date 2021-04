Il primo volo su Marte: pieno successo per l’elicottero Ingenuity della Nasa

Il fatto importante è infatti che i perfezionatissimi rover marziani, come Perseverance, pesanti sui 1.000 chili, grandi come un Suv terrestre e strapieni di strumenti scientifici di analisi del terreno marziano possono andare a qualche metro al giorno come velocità, mentre un drone può volare anche a qualche decina di chilometri ora.

Certo di nuovo un problema di equilibri: per analizzare il pianeta avrà bisogno di strumenti, e non solo di una piccola camera fotografica come quella che ora ha e con cui ha mandato l'emozionante prima immagine della sua ombra su Marte, e quindi peserà di più e quindi avrà bisogno di più potenza e così via.

Nello spazio la ricerca dell'equilibrio fra obiettivi tecnico scientifici e peso e propulsione è una costante fondamentale.«Abbiamo avuto la nostra prima volta, come i fratelli Wright», ha concluso sorridendo la simpatica MiMi Aung, la manager Nasa responsabile del progetto Ingenuity.

Il drone, infatti, ha portato sul pianeta rosso un piccolo pezzo di stoffa proveniente dalle ali dell'aereo dei due pionieri dell'aviazione, il Flyer 1, che spiccarono il loro primo storico volo a Kitty Hawk in Nord Carolina, 117 anni fa. Un volo traballante e breve, come quello di Ingenuity, ma che ci ha aperto la via del cielo. Questo speriamo faccia altrettanto.