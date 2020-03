Il private equity brilla nel 2019 e prova a resistere all’emergenza

Secondo lo studio di Bain & Company, lo scorso anno il valore degli accordi si è rivelato in linea con gli standard storici, attestandosi a 551 miliardi di dollari, nonostante le valutazioni record e la forte concorrenza, che ha limitato il numero di mega deal che i GP potevano chiudere con successo. Anche in termini numerici, le transazioni – che sono state circa 3.600 - non hanno riservato grandi sorprese.



L'anno scorso, le operazioni public-to-private (P2P) sono state il motore dell'attività di deal-making, che ha toccato il livello più alto dal 2007: nel 2019, infatti, otto delle dieci maggiori operazioni di buyout hanno riguardato l'acquisizione di operatori pubblici da parte dei privati. Le operazioni co-sponsorizzate con i LP hanno raggiunto un valore record, sull'onda dell'interesse degli investitori istituzionali per il private equity, e hanno permesso ai GP di rafforzare le loro relazioni.



Gli stessi fattori che l'anno scorso hanno ostacolato il raggiungimento di alcuni accordi, quest'anno sono stati protagonisti di un 2019 positivo per le vendite. Nel 2019 le uscite erano favorevoli, proseguendo il trend di sei anni di distribuzioni molto rilevanti per gli investitori. Il valore di uscita è sceso solo leggermente a 405 miliardi di dollari, ma il loro conteggio è diminuito a 1.078, il livello più basso dal 2012. La durata dei portafogli - scesa a 4,3 anni nel 2019 - è tornata anche ad avere orizzonti temporali più normali rispetto a quelli registrati dopo la recessione, cioè i 6 anni del 2014. Chiunque avesse un buon asset lo ha infatti probabilmente venduto, in parte per via dei premi significativi che offriva e in parte in previsione di una recessione che ne avrebbe potuto pregiudicare la vendita. Un numero crescente di aziende, in questa fase avanzata del ciclo, analizza le prospettive derivanti dalle tecnologie, guardando a realtà affermate che abbiano un track record di margini elevati e guadagni costanti o alla nuova generazione di società di software e servizi born-on-the-cloud. Tuttavia, gli operatori di private equity, nella loro analisi, rimangono cauti, chiedendosi se il tech sia una bolla destinata a scoppiare o meno e cercando di evitare i segmenti più sopravvalutati, investendo invece in aziende di software enterprise in grado di essere più resilienti in un periodo di crisi.

Queste aziende registrano una forte crescita dei ricavi e solidi fondamentali, perchè per i loro clienti orientarsi verso il digitale rappresenta un element imprescindibile per rimanere competitivi. Il settore vanta inoltre bassi livelli di svalutazione del capitale e, soprattutto, il numero di opportunità in questo campo è in crescita. Un'ondata di innovazioni sul fronte della tecnologia cloud e mobile ha ampliato la disponibilità di società target interessanti per il mondo dei private equity.



Per quanto infine riguarda il dibattitito fra i rendimenti public contro private, bisogna chiedersi se il settore private equity stia perdendo terreno. Nell'ultimo decennio gli investitori hanno investito più di 2.000 miliardi di dollari in fondi buyout per un semplice motivo: le loro performance. Tuttavia, dal 2009, quando l'economia globale è uscita da una delle peggiori recessioni mai verificatesi, i rendimenti delle public equity statunitensi hanno sostanzialmente eguagliato i rendimenti dei buyout USA con un 15% circa, restituendo un quadro che la maggior parte degli investitori di private equity non si aspettava. La concorrenza dei public markets è probabile che persista, ma questo non significa che il private equity debba ridimensionarsi.