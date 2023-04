Il processo del secolo visto con gli occhi di Emmanuel Carrère

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Nel suo attesissimo V13, edito da Adelphi, Emmanuel Carrère ci racconta nel suo inconfondibile stile il processo (definito oltralpe il “processo del secolo”) ai responsabili degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, avvenuti quasi in simultanea in vari punti della capitale francese: Bataclan, Stade de France (dove si giocava l'amichevole di calcio tra Francia e Germania, alla presenza dell'allora presidente François Hollande) e dehors di ristoranti e cafè nella zona est. Incaricato di occuparsene per il settimanale francese “Obs”, per dieci mesi (da settembre 2021 a luglio 2022) Carrère ha assistito, pass al collo e taccuino alla mano, seduto su una scomoda panca, a tutte le udienze celebrate nell'aula allestita appositamente nel Palais de la Cité, sulla Senna, luogo altamente simbolico (oltre a ospitare il Palazzo di Giustizia è l'edificio dove Maria Antonietta e altri prigionieri illustri furono imprigionati e processati nei giorni della rivoluzione).

Emmanuel Carrère (copyright: Hélène Bamberger 2020)

Il libro si compone degli articoli da lui inviati ogni lunedì, con qualche utile integrazione.

20 imputati

Si comincia. Nella “bianca scatola” senza finestre che costituisce l'aula del processo, da una parte siedono i venti imputati, la maggior parte dei quali chiusi in un box di vetro: tra essi, Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto al commando jihadista (gli altri in qualità di complici, avendo svolto ruoli organizzativi, più o meno consapevolmente). Dall'altra le vittime della strage (“feriti, congiunti, persone offese”), assistite dai rispettivi avvocati: vittime e avvocati sono così numerosi che, seduti sui banchi a loro destinati, occupano più di metà della sala. E poi la Corte: il presidente (un magistrato di lungo corso) e quattro giudici a latere, tutte donne. Al momento dell'appello, il presidente fissa Salah Abdeslam, l'imputato principale: “Si alzi e dichiari le sue generalità”. Per tutta risposta il giovane recita la shahada, l'atto di fede dell'islam: “Non c'è altro dio all'infuori di Allah e Maometto è il suo Profeta”. “Bene” dice il presidente, “questo lo vedremo in seguito. Nome del padre e della madre?”. Risposta: “Il nome di mio padre e di mia madre qui non c'entrano nulla”. “Professione? Combattente dello Stato islamico”.

Centrotrenta persone uccise, trecentosessant'otto feriti

Il presidente consulta i suoi appunti e rialza gli occhi: “Io, qui, vedo: lavoratore interinale”. Si comincia, dunque, quasi inciampando in un momento di involontaria ironia. Eppure si stanno processando persone ritenute, seppur in diversa misura, responsabili dell'uccisione di centrotrenta persone e del ferimento di trecentosessant'otto. Una carneficina, il più grave attentato dell'era moderna sul suolo francese. Il processo è stato ribattezzato “V13” (e così il libro) per via del giorno in cui sono avvenuti i fatti. Il più alto numero di vittime si è registrato al Bataclan, una sala da concerti situata nell'XI arrondissement. Durante l'esibizione del gruppo rock californiano degli Eagles of Death Metal, alla presenza di oltre un migliaio di spettatori, un commando di tre terroristi armati di kalashnikov ha fatto irruzione nel locale aprendo il fuoco sulla folla. Dopo un paio d'ore di quella carneficina, i membri del commando si sono fatti esplodere o sono stati uccisi dalla polizia.

Salah Abdeslam, un francese naturalizzato belga di origine marocchina ritenuto responsabile della sparatoria nei pressi del Café Bonne Bière, avrebbe dovuto farsi saltare in aria davanti ai tavolini del locale, ma qualcosa non ha funzionato, per questo è sopravvissuto. Quando si sta per cominciare con l'audizione dei primi testimoni Salah Abdeslam chiede la parola: “Saranno ascoltati anche quelli che vengono bombardati in Iraq e Siria?”. Il presidente nicchia: “Lo vedremo a tempo debito”.