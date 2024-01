Il processore AI più innovativo per i TV QLed 8K di Samsung

Prestazioni raddoppiate: è la sintesi probabilmente perfetta per descrivere le novità funzionali che accompagnano il debutto della gamma 2024 di televisori a tecnologia Quantum Led 8K della casa coreana. Nella carta di identità di questi apparecchi spicca infatti la presenza del processore NQ8 AI Gen3 con un’unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce rispetto al modello precedente e un numero di reti neurali otto volte superiore (si è passati da 64 a 512). Il risultato agli occhi dell’utente? La possibilità di visualizzare ogni soggetto sullo schermo con la massima nitidezza, possibilità che fa il paio con una suite di funzionalità pilotate dall’intelligenza artificiale e abilitate dallo stesso chip di terza generazione) pensate per aumentare ulteriormente la qualità dell’immagine, a cominciare dall’upscaling in 8K dei contenuti in bassa definizione.

