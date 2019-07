Scuola, quanto si spostano i professori: 342mila cambi in 4 anni di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

I docenti italiani e gli altri: stipendi europei a confronto

Come la donna celebrata dal Duca di Mantova nell’aria più famosa del Rigoletto, anche il prof è «mobile». Grazie ai due flussi di insegnanti che, alla vigilia di ogni anno scolastico, si incrociano e per certi versi si sommano. Il primo è noto e riguarda le migliaia di precari che ottengono una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni. Tra qualche settimana ne avremo l’ennesima prova quando veleggeremo verso la quota record di 200mila supplenti. Il secondo fenomeno è forse meno conosciuto, ma altrettanto importante. Si tratta della mobilità degli insegnanti che - tra trasferimenti ordinari e straordinari come ricostruiamo in pagina con l’aiuto della Gilda - ha interessato dalla Buona Scuola a oggi 342mila professori. A dispetto della “ferma” triennale prevista dalla riforma del 2015. Con effetti peraltro sorprendenti sui risultati della didattica.

Gli spostamenti da Nord a Sud

Negli ultimi quattro anni si sono spostati lungo la penisola 342.374 insegnanti; di questi, 57.580 sono andati in un’altra regione. Vale a dire il 16,8 per cento. Se si eccettua il 2016/17, quando il deflusso è stato maxi per effetto della mobilità obbligatoria prevista per tutti gli assunti della Buona Scuola, ogni volta ha cambiato scuola il 10% del corpo docente. Come confermano i numeri pubblicati qui accanto per il 2019/20. Con 63.997 domande accolte sulle 115.534 domande presentate, pari al 55 per cento; l’anno prima le richieste accolte erano state 58mila su 129mila (il 45%).

In genere, gli spostamenti fuori regione sono più frequenti al Nord. A causa della mobilità di ritorno che vede tanti prof meridionali rientrare al Sud appena possono. Nel Mezzogiorno, invece, gli spostamenti sono quasi sempre effettuati in un raggio d’azione vicino casa. Spesso ne deriva un effetto domino che produce, da Firenze in su, un progressivo svuotamento delle cattedre e un boom di supplenze. Nel 2017, fecero scalpore i numeri dei posti vuoti nelle regioni settentrionali svelati dal Miur: ben 22.087, soprattutto per matematica, italiano, lingue e sostegno.

