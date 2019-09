Il professionista come coach rimotiva l’azienda in bilico

È centrale l’assunzione di responsabilità dell’imprenditore nel voler adempiere alle sue obbligazioni. Opera che richiede confronto, umiltà, condivisione, aggiornamento per uscire dalla zona di comfort e aprirsi al nuovo. Per esempio, venire allo scoperto tramite la presenza costante sui social, l’uso dei video, dell’immagine, dell’interazione costante con i clienti.

In pratica è richiesta all’imprenditore una coachability alta. E cioè quel coacervo di qualità come l’umiltà, l’entusiasmo, la caparbietà, l’ascolto, la capacità di ricevere feedback, anche se scomodi, e di tramutarli in sfida per la nascita di nuove potenzialità.

In questo senso, il rapporto professionale diventa garante della sfida e degli impegni presi dall’imprenditore e della capacità del professionista di valorizzare all’esterno il piano di recupero sia economico che psicologico in atto.

Per citare esempi sul campo, si pensi a quelle aziende familiari tramandate di generazione in generazione, spesso costrette a vecchi schemi organizzativi e ad abitudini obsolete, inevitabilmente destinate alla liquidazione vista la velocità di trasformazione e innovazione del nostro tempo. Anche per loro esiste una possibilità di ripresa grazie a un solido intervento di ripensamento gestionale, di apertura verso nuovi mercati e verso l’innovazione tecnologica più in linea con i bisogni del momento.