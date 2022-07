Il professionista risponde in 30 giorni al cliente che chiede l’accesso ai dati

Quando ad esempio le istanze pervengano tramite mail ordinaria è onere del professionista identificare correttamente il cliente ed è dovere di quest’ultimo collaborare per evitare l’invio di dati riservati a soggetti non autorizzati. Lo prevede espressamente l’articolo 12 del Gdpr, che impone sempre come standard minimo l’identificazione del soggetto interessato. E la questione è particolarmente complessa quando il cliente invia la richiesta informalmente, ad esempio tramite una mail ordinaria non direttamente riconducibile a lui.

I dati richiesti nella maggior parte dei casi sono dati “particolari” (ex dati sensibili), e l’invio tramite posta ordinaria richiede l’adozione di precise cautele da parte del professionista.

Ad esempio, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, con il parere del 30 dicembre 2019, ha ritenuto che l’avvocato possa consegnare copia dei dati al cliente con ogni mezzo «purché sia assicurata la loro ricezione da parte del cliente». Una mail semplice può non bastare se ad esempio non vi è la certezza che quell’account sia riferibile al cliente.

Occorre poi che il professionista adotti tutte le misure di sicurezza necessarie per l’invio di dati particolari come allegato di una mail. I professionisti per essere compliant al Gdpr dovranno adottare elevate misure di sicurezza tecnologica, come l’utilizzo di standard crittografici, la convalida personale degli indirizzi e-mail, l’ uso di password inviate tramite canale separato per l’ apertura del file, oltre a sottoporre ai clienti una specifica informativa e acquisire un autonomo consenso all’invio degli atti a mezzo e-mail.

Il pagamento

L’articolo 33 del codice deontologico forense impedisce, poi, all’avvocato di subordinare la richiesta di accesso agli atti al pagamento della notula, dovendo il professionista semmai agire dopo per il recupero del credito. Ma se questo è vero, d’altro canto oggi il Gdpr prevede che il responsabile del trattamento possa richiedere il pagamento di «costi ragionevoli» che tengano conto delle spese vive amministrative sostenute per la fornitura delle informazioni.