Il profondo rosso dei titoli Evergrande (-18,11%) contagia il real estate

Chi ha comprato casa pagando in anticipo è ad alto rischio, Evergrande non riesce a completare le opere perchè è a corto di finanziamenti e questo spiega le proteste in tutta la Cina, a partire dalla sede di Evergrande a Shenzhen.

Sotto pressione chi ha investito in obbligazioni offshore asiatiche, dominate da società immobiliari, i rendimenti sono aumentati in media del 13%, il che vuol dire che gli investitori offshore sono in perdita.