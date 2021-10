Il profumo agrumato contemporaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cos'è. Una composizione olfattiva esperidata, cioè con una nota caratterizzante di agrumi, ma rivista in chiave moderna e perfetta per ogni stagione, perciò anche adesso.

La famiglia degli agrumati, in effetti, è tradizionalmente associata all'estate, o comunque alle temperature più calde, proprio perché comunica freschezza, vitalità, luce. Ma, come ha dichiarato il maestro profumiere Jean-Claude Ellena, «gli agrumi sanno di felicità» e sono così versatili da non avere una reale e oggettiva limitazione che ne proibisca l'uso nei mesi più freddi.

Anzi, proprio perché il loro aroma regala buonumore, sono perfetti per allontanare il cosiddetto “autumn blues”, la malinconia tipica di questo periodo.Limone, arancia, bergamotto, mandarino, cedro, ma anche gli agrumi meno noti come lo yuzu e il kumquat hanno poi personalità ben distinte che, in profumeria, spostano il baricentro di una composizione da dolce a più aromatica, da asciutta a più succosa.

Infine, una curiosità: i profumi agrumati si chiamano anche esperidati perché le Esperidi, nella mitologia greca, erano le ninfe guardiane del giardino di Venere, in cui crescevano arance che donavano l'immortalità; secondo altre fonti, erano invece le ninfe del sole che tramonta: la stella più luminosa a Occidente era infatti chiamata Hèsperos, ma oggi sappiamo che si tratta del pianeta Venere.

Tre fragranze per tre fasce di prezzo

Tre profumi genderless, ovvero adatti sia a donne sia a uomini.

Cedro Musk di Alyssa Ashley è firmato dal profumiere italiano Luca Maffei, che ha saputo creare un agrumato insolito ma pur sempre molto clean, che esordisce fresco e verde ma col passare dei minuti si ammorbidisce e arrotonda verso aspetti più accoglienti e aromatici, nei quali riconosciamo legni chiari, ambra e, naturalmente, musk (da 28 euro per il flacone da 30 ml, online su www.alyssaashley.com.