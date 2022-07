Il profumo al caffè perfetto (anche) per l’estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cos'è: una fragranza con note di caffè, unite ad accordi floreali e accattivanti che rendono la composizione non soltanto perfetta per la stagione più calda, ma anzi le regalano un effetto energizzante e corroborante per lo spirito. Esattamente come una tazza di ottimo caffè. Un'altra buona notizia è che l'aroma del caffè piace a tutti. Allo stesso modo, questa nota incanta il naso con le sue note complesse ed evocative: Arabica o Robusta, l’odore del caffè suscita emozioni positive e si annida subito nella nostra memoria olfattiva.



Ed è anche versatile: infatti le sue sfaccettature sono sempre dolci e speziate, ma il caffè può essere reso accattivante da sfumature gourmand e sentori di cioccolato, oppure più austero e asciutto con sentori di tabacco. Conferisce inoltre un aspetto tostato alle fragranze, rendendole più corpose e interessanti. Il profumiere può quindi giocare sui contrasti e conferire alla nota di caffè infinite sensazioni olfattive.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Do Not Drink: Eau Corsée Iris + Moka di Sephora combina l’iris, il fiore più nobile e talcato della profumeria, con un caffè puro e appena tostato. Una composizione che nella sua semplicità risulta riuscitissima: un aroma fresco e tostato con un tocco poudré (euro 29,99 per 50 ml, da Sephora).

Black Opium Illicit Green di Ysl sorprende con un accordo floreale e vanigliato al caffè infuso con un mix fresco e audace di mandarino verde scintillante, foglia di fico croccante e accordi cremosi di polpa di fico. Potente e audace, non passa inosservato (da 75 euro, in profumeria).