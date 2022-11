Il profumo alla ciliegia in versione contemporanea

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Cos'è: Una fragranza con note fruttate di ciliegia abbinate ad accenti liquorosi e vellutati. Un mix gourmand ma non iperglicemico, fruttato ma corposo e adatto a qualsiasi momento dell'anno. La nota di ciliegia è usata da decenni in profumeria, ma ciò che la connota 2.0 è inserirla in un accordo con note cuoiate e alcoliche, in modo particolare con rhum e whisky. Il tutto poi può essere sigillato da una nota legnosa che rende il profumo genderless.

Tre profumi per tre fasce di prezzo

Loading...

Cortigiana di Il Profvmo ha un cuore di ciliegia nera accompagnata da mandorla leggermente liquorosa e vanigliata. Sul fondo, troviamo il fiore dell’iris, che dona alla personalità gourmand di Cortigiana una sfaccettatura enigmatica (55,30 euro 50 ml).

Wet Cherry Liquor di Bohoboco è uno sciroppo liquoroso di ciliegia non zuccheroso.. C'è del whisky ammorbidito dalla vaniglia, legno di sandalo, vetiver e tonka (134 euro 50 ml).

Red d'Amour di Laurent Mazzone Parfums ha una composizione olfattiva che lo rende genderless: pepe rosa, zafferano, patchouli e cuoio. Sul fondo, eliotropio e tonka (295 euro 100 ml).