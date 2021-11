Il profumo sensuale al cacao

The House of Oud Crop 2021 ha una composizione minimalista: cacao, legno di oud, spezie. Ma la qualità delle materie prime e il perfetto equilibrio delle proporzioni rendono questa fragranza imperdibile per i ‘perfume addict' e soprattutto per i collezionisti (in edizione limitata, 390 euro sul sito ufficiale thoo.it e nelle boutique concessionarie).